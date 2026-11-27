27/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

De acuerdo con un reciente reporte, Lima afrontará varios días consecutivos de calor extremo, con temperaturas que podrían superar los 36 °C e incluso alcanzar los 40 °C en algunos sectores, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). La entidad alertó sobre las condiciones extraordinarias que se registran en el contexto del fenómeno El Niño.

Senamhi alerta días de calor extremo en Lima

En diálogo con Exitosa, la subdirectora de Vigilancia Meteorológica del Senamhi, ingeniera Rosario Julca, señaló que no se descarta que los termómetros superen los 36 °C durante este periodo de incremento de temperaturas en Lima.

La especialista explicó que la sensación térmica dependerá de las condiciones meteorológicas, principalmente de la presencia de brillo solar o cobertura nubosa, factores que pueden intensificar la percepción del calor entre los ciudadanos.

"En la subida de temperatura no descartamos valores superiores a los 36 °C. La sensación de bochorno que podamos sentir depende mucho de las condiciones meteorológicas del momento", precisó.

Asimismo, indicó que si se registran temperaturas de 36 °C con cielos despejados y bastante brillo solar, la sensación térmica podría ubicarse un grado por encima de lo marcado por el termómetro. Sin embargo, si existe mayor cobertura nubosa, esta percepción podría incrementarse hasta dos o tres grados adicionales.

Senamhi no descarta temperaturas de 40 °C en Lima

Siguiendo esa línea, Rosario Julca sostuvo que el escenario climático actual es extraordinario debido a la intensidad del fenómeno El Niño, por lo que no descartó que algunas zonas de la capital alcancen temperaturas cercanas a los 40 °C.

"No descartamos que estos valores se puedan dar y la percepción de la sensación térmica y la sensación de bochorno también depende de la edad de la persona, de la salud", afirmó.

La representante de la institución del clima explicó que actualmente se registran temperaturas más cálidas a mayor profundidad del océano, condición que favorece el incremento del calor y podría generar episodios extremos en Lima.

"Estamos en un evento extraordinario, hay que recordar el contexto en el que estamos presentando actualmente de El Niño extraordinario, incluso ya estamos superando valores de El Niño extraordinario del 97, 98, 82, 83", manifestó.

Finalmente, el Senamhi advirtió que la percepción del bochorno también varía según factores individuales, como la edad y el estado de salud de cada persona, por lo que recomendó tomar precauciones frente a las altas temperaturas de calor extremo que se esperan durante los próximos días a causa del fenómeno El Niño.