27/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este sábado 28 de noviembre se llevará a cabo un nuevo corte de luz en distintos distritos. Conoce si tu zona se verá afectada con la interrupción temporal de la energía eléctrica y en qué horarios se efectuará la medida, según el comunicado de Hidrandina.

¿Por qué será el corte de luz el 28 de noviembre?

Un nuevo corte de luz puede generar preocupación entre los ciudadanos que necesitan organizar sus actividades con anticipación. La empresa Hidrandina, encargada de la distribución de energía en el norte del país, reveló que interrumpirá el servicio eléctrico este sábado.

De acuerdo a la información compartida en su página oficial, la interrupción del servicio será de forma temporal y no será en un distrito en su totalidad, sino en zonas específicas, así como en horarios escalonados para evitar inconvenientes por el corte.

Asimismo, destacan que la suspensión responde a trabajos de mantenimiento preventivo y exhortan a los usuarios a revisar detenidamente el cronograma para identificar si sus hogares o negocios se verán afectados o no con la medida.

Corte de luz en distritos de Áncash: zonas y horarios

La empresa Hidrandina indicó que el corte de luz este sábado se efectuará en zonas de Áncash este sábado. A continuación, te revelamos las áreas específicas para que tomes medidas preventivas y aminorar el impacto de no contar con electricidad en el rango de horario establecido:

Desde las 6:30 a. m. hasta las 6:30 p. m. en Huaylas: Mato, Huata, Santa Cruz, Ancoraca, Huaripampa, Ranca, Colcas y Anexos.

¿En qué zonas de Cajamarca habrá corte de luz?

Pero no todo queda ahí, ya que de acuerdo a la programación publicada en su página web, la interrupción del servicio eléctrico este 28 de noviembre se efectuará también en distritos de Cajamarca, entre ellos:

Desde las 8:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. en Cajamarca: caserío Bella Unión.

en Cajamarca: caserío Bella Unión. Desde las 9:00 a. m. hasta las 12:00 en Sitacocha/Cajabamba: anexo Nuevo Progreso, La Victoria. Caseríos: San Juan De Sitacocha, Amangay, Huacra, Huamborco, Jalcahuasi, Pidan, San Martín, Marcamachay, Santa Úrsula. Sectores: Moraspampa, La Pampa, San Martín - Santa Úrsula, San Martín Alyo y Bajo, La Pauquita, Atumpuquio, La Huaylla, Hualanga, Saucepuquio, La Succha.

Así que si estás pensando en hacer uso de algún electrodoméstico o teletrabajo en casa, te aconsejamos revisar el cronograma de corte de luz de Hidrandina para identificar los distritos de Áncash y Cajamarca que se verán afectados este sábado 28 de noviembre.