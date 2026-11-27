27/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las condiciones meteorológicas continuarán generando precipitaciones en diferentes regiones del Perú. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) difundió un pronóstico de 24 horas que advierte lluvias de moderada a extrema intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento en diversos sectores del territorio nacional.

Pronóstico de 24 horas del Senamhi

De acuerdo con el reporte, las condiciones más intensas se presentarán en Tumbes y Piura, donde se esperan lluvias de moderada a extrema intensidad. Asimismo, Cajamarca figura entre las regiones comprendidas en el pronóstico meteorológico difundido por la institución.

El aviso tendrá vigencia desde las 13:00 horas del viernes 27 de noviembre hasta las 13:00 horas del sábado 28 de noviembre de 2026. Durante este periodo, las precipitaciones podrían presentarse con diferentes características e intensidades, dependiendo de la región geográfica.

El mapa meteorológico también identifica sectores de la costa, sierra y selva que registrarán precipitaciones, por lo que las condiciones del tiempo no serán iguales en todo el país.

¿Qué regiones de la costa tendrán lluvias más intensas?

En la región costera, el Senamhi pronostica lluvias de moderada a extrema intensidad en Tumbes y Piura. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, por lo que ambas regiones concentran las condiciones meteorológicas de mayor intensidad previstas para este periodo.

En contraste, para la costa sur se esperan lloviznas de ligera a moderada intensidad. Este escenario contempla precipitaciones de menor intensidad en comparación con las previstas para el extremo norte del país.

La institución también difundió un mapa donde se identifican diferentes niveles de intensidad de las precipitaciones, representados mediante colores que van desde moderado hasta extremo.

Sierra y selva también registrarán precipitaciones

En la sierra norte se esperan precipitaciones de moderada a extrema intensidad, que podrían presentarse en forma de lluvia, nieve y granizo. Estas condiciones también alcanzarán sectores de la sierra central y sur, aunque en estas zonas se pronostican precipitaciones de moderada a fuerte intensidad.

Por otro lado, en la selva alta del centro y sur se prevén lluvias y chubascos de moderada a fuerte intensidad durante el periodo señalado.

Estas condiciones reflejan un escenario de precipitaciones en diferentes pisos geográficos, con características particulares según cada región. Mientras el norte concentra los pronósticos de mayor intensidad, otras zonas del país también deberán afrontar episodios de lluvia.

En conclusión, el pronóstico del Senamhi advierte que las precipitaciones continuarán afectando distintos sectores del territorio nacional durante las próximas 24 horas. Tumbes y Piura tendrán las condiciones más intensas previstas en la costa, mientras que la sierra y la selva alta también registrarán lluvias. Por ello, será importante mantenerse informados sobre las actualizaciones meteorológicas durante la vigencia del reporte.