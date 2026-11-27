27/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si eres pensionista, revisa el cronograma de pago de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), donde se dan a conocer las fechas clave para cobrar tu pensión en el mes de diciembre del 2026. Además, conoce más detalles del bono extraordinario de S/200 que recibirán en ese mismo mes.

ONP iniciará pago de pensiones en diciembre 2026

Los pensionistas de los distintos regímenes administrados por la ONP reciben buenas noticias. De acuerdo a la normativa vigente, precisamente por la Resolución Viceministerial Nº 0005-2025-EF/11.01, publicada en El Peruano, en el mes de diciembre podrán cobrar su pensión.

Los jubilados dentro del régimen del Decreto Ley N.º 19990 en Perú, comenzarán con el cobro de sus pensiones, un dinero que les permitirá ayudar a solventar sus gastos, especialmente antes de Navidad.

Según lo dispuesto, el depósito en sus respectivas cuentas bancarias se realizará en fechas clave establecidas por el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) para cobrar sus aportes de manera escalonada y de acuerdo al régimen al que pertenezcan.

Cronograma de pago de pensión ONP: fechas clave

El pago de pensión ONP se efectuará conforme al cronograma establecido y a la inicial del apellido paterno del pensionista del Decreto Ley N.º 19990. Estas son las fechas programadas para el mes de diciembre:

Apellidos de la A-C: lunes 7 de diciembre.

lunes 7 de diciembre. Apellidos de la D-L: jueves 10 de diciembre.

jueves 10 de diciembre. Apellidos de la M-Q: viernes 11 de diciembre.

viernes 11 de diciembre. Apellidos de la R-Z: lunes 14 de diciembre.

lunes 14 de diciembre. Convenios internacionales (incluye pensionistas de la Ley 27803): miércoles 16 de diciembre.

Respecto al pago a domicilio, se precisa que el desembolso se dará inicio el miércoles 16 y culminará el martes 29 de diciembre. Los depósitos se efectuarán en las cuentas de los pensionistas en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Interbank, Scotiabank y BanBif.

Además, los pensionistas del Decreto Ley 18846, Decreto Ley 20530 y pensiones por encargo, Ley 30003, pensionistas pesqueros y Ley 26790, pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo cobraran el 15 de diciembre. Para esos grupos de pensionistas, el pago a domicilio está previsto del martes 22 al martes 29 de diciembre.

Cronograma de pagos ONP.

Bono extraordinario de S/200 para pensionistas ONP

Pero no todo queda ahí, ya que recuerda que percibirán el bono extraordinario de S/200 los pensionistas y beneficiarios del SNP, regulado por el Decreto Ley N.° 19990 y que cumplan con las disposiciones establecidas en el Decreto de Urgencia Nº 018-2026:

Accederán al bono excepcional de S/200, los pensionistas y beneficiarios cuya pensión haya sido otorgada de manera definitiva.

pensión haya sido otorgada de manera definitiva. Se encuentren registrados en la planilla de pagos del Sistema Nacional de Pensiones al 30 de noviembre del presente año.

de pagos del Sistema Nacional de Pensiones del presente año. Si el pensionista percibe más de una pensión, se le otorgará una sola bonificación.

percibe más de una pensión, se le otorgará La bonificación es incompatible con la percepción simultánea de remuneraciones provenientes del sector público.

Las fechas en que se deposite el bono será en las mismas del cronograma de pagos para los jubilados de la ONP, el que se ordena por la primera letra del apellido paterno y que empieza desde el lunes 7 de diciembre.

En resumen, si eres pensionista de la ONP es recomendable revisar desde ya el cronograma de pagos de pensiones que se efectuará en diciembre. Los primeros que podrán disponer de su dinero serán los afiliados al Decreto Ley N.° 19990.