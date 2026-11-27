27/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, afirmó mediante una publicación en su cuenta oficial de X que su país y el Perú inician una nueva etapa de integración tras ser recibido por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, en Palacio de Gobierno.

Encuentro en Palacio de Gobierno y mensaje en redes sociales

El encuentro bilateral se desarrolla en el marco del Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Bolivia, espacio de coordinación política y diplomática que vuelve a convocarse tras cinco años.

La cita entre ambos jefes de Estado tiene lugar en la Sala de Embajadores de Palacio de Gobierno, donde se busca estrechar los vínculos bilaterales y dar impulso a una agenda compartida de cooperación y desarrollo.

"Dos países, una historia compartida. En Palacio de Gobierno, en Lima, recibimos honores militares y la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, nos dio la bienvenida. Doscientos años después de que el Perú reconociera nuestra independencia, Bolivia y el Perú abren una nueva etapa de integración", señaló el mandatario boliviano en su mensaje difundido en la plataforma X.

La reactivación de este mecanismo presidencial marca un punto de partida para retomar el diálogo directo entre los dos gobiernos y definir líneas de acción conjunta en materias de interés mutuo.

"Doscientos años después de que el Perú reconociera nuestra independencia, Bolivia y el Perú abren una nueva etapa de integración", reiteró Rodrigo Paz al aludir a los lazos históricos entre ambas naciones vecinas.

Dos países, una historia compartida. En Palacio de Gobierno, en Lima, recibimos honores militares y la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, nos dio la bienvenida. Doscientos años después de que el Perú reconociera nuestra independencia, Bolivia y el Perú abren una nueva etapa de integración. — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) November 27, 2026

Comitivas oficiales y alcance del Gabinete Binacional

La delegación peruana que acompaña a la presidenta Keiko Fujimori está integrada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el canciller, Carlos Espá; el viceministro de Relaciones Exteriores, Eric Anderson; y el embajador del Perú en Bolivia, Carlos Chávez-Taffur.

"En Palacio de Gobierno, en Lima, recibimos honores militares y la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, nos dio la bienvenida", expresó el presidente de Bolivia sobre el protocolo oficial recibido en la sede del Ejecutivo peruano.

Por el lado boliviano, participan en la jornada el canciller, Héctor Huanca; el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora; el viceministro de Relaciones Exteriores y Seguridad Transnacional, Carlos Paz; y el jefe de Gabinete del presidente.

La presencia de estos altos funcionarios responde al carácter multisectorial del VII Gabinete Binacional, orientado a articular políticas y compromisos operativos entre las carteras de ambos Estados.

En ese sentido, Rodrigo Paz destacó el recibimiento oficial en Lima y la apertura de una nueva etapa de integración con el Perú durante el desarrollo del VII Gabinete Binacional en Palacio de Gobierno.