27/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) coordina la habilitación de cuatro albergues temporales en la región Piura para brindar refugio y asistencia a las familias afectadas por las intensas lluvias e inundaciones asociadas al fenómeno El Niño.

Indeci habilita albergues en Piura para afectados por las lluvias

Como parte de estas acciones de preparación y respuesta ante posibles emergencias, la Municipalidad Provincial de Piura, en coordinación con Indeci, habilitará en las próximas horas el albergue temporal Los Algarrobos, destinado a recibir a las personas que deban abandonar sus viviendas debido a las condiciones de riesgo.

El espacio de acogida estará ubicado en el coliseo municipal Reverendo Padre Alberto Álvarez, en el sector Los Algarrobos. Para su implementación, las Fuerzas Armadas, a través del Ejército del Perú, instalaron 26 carpas en coordinación con el organismo de Defensa Civil.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, este albergue tendrá una capacidad estimada para recibir a 130 personas damnificadas. La cifra considera entre cuatro y cinco integrantes por familia , quienes podrán permanecer temporalmente en estas instalaciones ante una eventual evacuación por inundaciones u otras emergencias provocadas por las precipitaciones.

Estos espacios estarán ubicados en los distritos de Veintiséis de Octubre y Castilla y contarán con servicios básicos como alimentación, agua y vestimenta.

Asimismo, el establecimiento contará con las condiciones necesarias para brindar asistencia a las familias que requieran protección, con el objetivo de atender las necesidades básicas de los damnificados durante su permanencia en las instalaciones implementadas.

🚨 @indeciperu coordina la habilitación de cuatro albergues en Piura para brindar refugio y asistencia a las familias afectadas por las intensas lluvias. Estos espacios estarán ubicados en Veintiséis de Octubre y Castilla y contarán con alimentación, agua y vestimenta. https://t.co/Dr6NRZsOyW — Mindef Perú (@MindefPeru) November 27, 2026

¿Dónde estarán ubicados los cuatro albergues en Piura?

La habilitación de estos espacios forma parte de las medidas preventivas que se ejecutan frente a los posibles efectos de las lluvias intensas en la región. Los cuatro albergues estarán distribuidos entre los distritos de Veintiséis de Octubre y Castilla , considerados dentro de las zonas donde se vienen coordinando acciones de preparación ante eventuales emergencias.

Por su parte, la Municipalidad Provincial de Piura informó que continuará trabajando de manera articulada con Indeci y las instituciones involucradas para garantizar la operatividad del albergue Los Algarrobos y reforzar la capacidad de respuesta ante posibles escenarios de emergencia.

Con estas medidas, las autoridades, junto a Indeci buscan contar con albergues de refugio temporal para proteger a la población que resulte damnificada y evitar que las familias permanezcan en viviendas expuestas a inundaciones y otros peligros derivados de las intensas lluvias en Piura.