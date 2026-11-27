27/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las lluvias intensas, inundaciones y desbordes de ríos que afectan principalmente al norte del país pueden favorecer el incremento de enfermedades diarreicas agudas (EDA) en distintas regiones del Perú. Ante este escenario, el Ministerio de Salud (Minsa) alertó sobre los riesgos de consumir agua o alimentos contaminados y pidió reforzar las medidas de prevención.

¿Por qué aumentan las enfermedades diarreicas durante las lluvias?

En diálogo con Exitosa, la doctora Natalia Vargas, médica infectóloga del Instituto Nacional de Salud (INS) del Minsa, explicó que estos cuadros pueden aumentar durante eventos climatológicos como el fenómeno El Niño, debido a las condiciones que se generan tras las precipitaciones .

La especialista señaló que las lluvias intensas pueden provocar inundaciones, desbordes de ríos y huaycos, situaciones que favorecen la contaminación de las fuentes de agua y los alimentos. El problema se agrava cuando las aguas de las inundaciones se mezclan con desagües y residuos, exponiendo a la población a microorganismos que causan infecciones gastrointestinales.

Vargas advirtió que durante estas emergencias, muchas localidades también enfrentan dificultades para acceder a agua potable, lo que complica las labores de higiene y la preparación segura de los alimentos.

🔴🔵#MeganiñoEnElPerú ⚠️🌧️ | En diálogo con Exitosa, la doctora Natalia Vargas, médica infectóloga del INS del Minsa, advirtió sobre el incremento de casos de enfermedades diarreicas agudas a nivel nacional. Asimismo, explicó que estas infecciones pueden aumentar durante eventos climáticos como el fenómeno El Niño, debido a las condiciones que favorecen su propagación. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3TG8j Lee también Senamhi ALERTA que Lima soportará días de calor EXTREMO: temperaturas superarían los 36° C November 27, 2026

La situación representa un riesgo mayor para las poblaciones vulnerables, como niños, mujeres y adultos mayores, quienes pueden verse afectados por las condiciones sanitarias de las zonas inundadas.

MINSA recomienda lavado de manos y consumo de agua segura

Frente a este panorama, la infectóloga destacó que el lavado de manos con agua limpia y jabón es una de las medidas más sencillas y efectivas para prevenir las enfermedades diarreicas. Aunque reconoció que conseguir agua segura puede ser complicado durante una emergencia, recomendó utilizar agua embotellada o la más limpia disponible para realizar esta práctica.

Asimismo, indicó que si se desconoce la procedencia del agua que se va a consumir, es necesario hervirla hasta que llegue a su punto de ebullición. Luego, debe dejarse enfriar en un recipiente limpio, ya desinfectado, de uso exclusivo y con tapa.

"El agua que nosotros bebamos debe ser agua segura. Y si no sabemos de qué fuente proviene, la tenemos que hervir, hervir, llevarla a ebullición y luego ponerla para enfriar en un recipiente exclusivo para el agua y que esté previamente desinfectado", sostuvo.

Esta última recomendación también ayuda a evitar que los mosquitos depositen sus huevos en el agua almacenada y se reproduzcan, reduciendo el riesgo de contraer dengue.

Finalmente, Vargas recordó que las frutas, verduras y otros alimentos deben lavarse y desinfectarse correctamente antes de consumirlos, utilizando agua limpia. Estas acciones permiten reducir la exposición a microorganismos que pueden provocar diarreas y otras infecciones en medio de las emergencias por lluvias.