27/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cuando los ecos de las multitudes todavía parecen resonar bajo las bóvedas del Centro Histórico, la figura del papa León XIV ha encontrado una morada definitiva en el corazón espiritual de la capital.

A su viva imagen

El retrato oficial de gran formato, creado por el artista plástico peruano Jade Rivera y enmarcado en dorado con dimensiones de 126cm de largo por 110cm de ancho, quedó incorporado de manera permanente en el altar mayor de la Catedral de Lima luego de ser entregado al arzobispo de Lima, el cardenal Carlos Castillo, ante cientos de fieles durante la eucaristía del Domingo de Cristo Rey.

"Ha sido muy sentido para mí realizar esta obra en honor al Papa León. [...] Espero que se pueda apreciar aquí todos los días en la Catedral", señaló Jade Rivera.

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La pieza, que retrata al santo padre con sus vestiduras pontificias y demandó 12 días de minucioso trabajo tras la partida del pontífice del país, ocupa ahora el punto de mayor visibilidhttps://www.vaticannews.va/es/papa/news/2026-11/leon-se-despide-de-peru-han-recordado-que-la-iglesia-es-famila.htmlad litúrgica dentro de uno de los templos más antiguos de América.

"Con este bellísimo regalo agradecemos todo el trabajo realizado tras vivir uno de los acontecimientos más grandes de nuestra historia reciente. Ahora la figura del Papa permanecerá aquí, en la Catedral de Lima, esperándolo siempre", expresó el cardenal Castillo.

La huella del regreso de Robert Prevost al país que hizo suyo

La permanencia del cuadro en el altar mayor dialoga directamente con la intensidad emocional que dejó la visita apostólica de León XIV entre el 11 y el 16 de noviembre, el viaje papal más extenso en la historia del Perú y el primero desde la llegada de Francisco en 2018.

Más que el protocolo de un jefe de Estado o la solemnidad del sucesor de Pedro, el país vivió el retorno a casa de Robert Francis Prevost, el misionero y obispo naturalizado peruano que dedicó casi cuatro décadas de su vida pastoral a comunidades como Chulucanas, Trujillo y Chiclayo antes de alcanzar el solio pontificio.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | El papa León XIV fue ovacionado por los jóvenes en el Estadio Nacional y no aguantó la emoción hasta tal punto de brotar lágrimas. Es un momento muy emotivo el que se vivió.



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Durante seis días de recorrido por el Callao, Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, que convocaron alrededor de un millón de personas en sus distintas jornadas y registraron un 84 % de valoración positiva entre los peruanos, el pontífice dejó escenas de cercanía que conmovieron tanto a fieles como a observadores.

En ese contexto, la obra de Rivera no solo se suma al acervo histórico de arte sacro de un templo declarado Monumento Nacional, sino que fija en la memoria visual de la ciudad el abrazo entre un Papa que nunca dejó de sentirse peruano y un pueblo que lo reconoció como propio.

Ahora, quienes crucen las puertas de la basílica encontrarán su imagen en el centro del templo, como testimonio vivo de un regreso que marcó a toda una generación.