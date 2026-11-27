27/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, agradeció al Gobierno de Bolivia por su colaboración en la captura y posterior deportación de Johnson Smith Cruz Torres, alias 'Johnson Pulpo', durante la reunión bilateral que sostuvo con su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, en Palacio de Gobierno.

Seguridad fronteriza y cooperación contra el crimen organizado

En materia de seguridad, la mandataria señaló que ambos países afrontan retos compartidos frente al avance del crimen organizado transnacional, por lo que subrayó la urgencia de articular una respuesta coordinada entre sus instituciones, resaltando la detención en territorio boliviano de alias 'Johnson Pulpo', a quien describió como un criminal de alta peligrosidad.

"Este encuentro marcará un hito histórico en la relación de nuestros países y permitirá impulsar aún más el acercamiento, la confianza y la cooperación entre nuestros gobiernos", afirmó Fujimori al dar la bienvenida al presidente boliviano.

De manera complementaria, destacó la entrada en vigor del acuerdo para habilitar de forma permanente el paso fronterizo San Lorenzo-Extrema mediante un módulo temporal, medida destinada a agilizar la conexión entre el departamento boliviano de Pando y la región peruana de Madre de Dios para favorecer el tránsito de personas, mercancías, turismo y comercio.

"Creemos que esta reunión es el inicio de un fortalecimiento de 200 años de amistad entre ambos países y que nunca debió cortarse. Este lapso de cinco años lo vamos a recuperar y con creces", concluyó la jefa de Estado.

#EnVivo Presidenta Keiko Fujimori agradece al Gobierno de Bolivia el apoyo en la captura de Johnson Smith, cabecilla de la organización criminal Los Pulpos Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/3mQaOIXA7q November 27, 2026

Conexión portuaria, recursos hídricos y agenda diplomática

Durante su intervención, Fujimori expresó la disposición del Perú para consolidarse como puerta de acceso del comercio exterior boliviano mediante los puertos de Ilo, Matarani, El Callao y Chancay, con miras a optimizar la salida hacia los mercados internacionales, especialmente en la región Asia-Pacífico.

"Este encuentro marcará un hito histórico en la relación de nuestros países y permitirá impulsar aún más el acercamiento, la confianza y la cooperación entre nuestros gobiernos", reiteró la mandataria en el marco del diálogo bilateral desarrollado en Lima.

Asimismo, planteó modernizar la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del lago Titicaca (ALT) para gestionar de manera sostenible el lago Titicaca, el río Desaguadero, el lago Poopó y el salar de Coipasa, al tiempo que reafirmó el respaldo peruano a la democracia, el Estado de derecho, la gobernabilidad y la participación de gobernadores y empresarios en la integración.

"Creemos que esta reunión es el inicio de un fortalecimiento de 200 años de amistad entre ambos países y que nunca debió cortarse. Este lapso de cinco años lo vamos a recuperar y con creces", sostuvo al evocar los 200 años de relaciones diplomáticas y los acuerdos de Ilo suscritos en 1992 por Jaime Paz Zamora y Alberto Fujimori.

En ese sentido, Keiko Fujimori reafirmó la voluntad del Gobierno peruano de retomar y consolidar la agenda bilateral con Bolivia, priorizando la cooperación contra el crimen organizado, la conectividad portuaria y el desarrollo fronterizo tras cinco años de suspensión de los gabinetes binacionales.