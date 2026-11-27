27/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno aprobó el traslado temporal al Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores pesqueros que agoten su cobertura de EsSalud por la paralización de actividades. La medida, aprobada con el Decreto Supremo N.° 024-2026-TR, se difundió el 26 de noviembre. Algunos titulares la presentan como general, pero el decreto se limita a este sector.

¿A quiénes alcanza esta medida?

La medida comprende a los trabajadores pesqueros afiliados a EsSalud bajo el régimen del Decreto Supremo N.° 005-2005-TR. Deben estar en suspensión perfecta de labores y haber agotado su periodo de latencia, además de sus derechohabientes.

En ese régimen conservan el vínculo laboral, pero se interrumpen sus labores y el pago de remuneraciones. Esa paralización puede deberse a vedas, condiciones marítimas adversas o limitaciones en la extracción de recursos hidrobiológicos.

¿Cómo será el traslado hacia el SIS?

Los beneficiarios no tendrán que presentar solicitud. EsSalud coordinará con el Ministerio de la Producción, que tendrá hasta diez días hábiles para enviar la lista a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud). Con ese padrón, Susalud los registrará como personas sin cobertura para que el SIS los afilie. Según El Popular, el padrón se actualizará cada semana.

Vigencia y continuidad médica

La cobertura del SIS será excepcional: durará hasta que se reactive el seguro habitual en EsSalud. Regirá dentro del estado de emergencia por El Niño, declarado del 4 de noviembre al 3 de enero de 2027. Para no interrumpir tratamientos, EsSalud establecerá mecanismos de interoperabilidad. Así, el personal que atienda por el SIS podrá consultar las historias clínicas electrónicas, con autorización expresa del paciente.

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, indicó que la medida se suma al subsidio del Decreto de Urgencia N.° 017-2026. Este destina hasta S/ 29 millones para preservar el empleo en microempresas de entre dos y diez trabajadores, con S/ 100 por trabajador.

El Ejecutivo dispuso que los trabajadores pesqueros que pierdan su cobertura de EsSalud, por la paralización de sus actividades, pasen de forma temporal al Seguro Integral de Salud (SIS). La disposición se dio a conocer el 26 de noviembre. Aunque algunos titulares la presentaron como una medida general, solo beneficia a este sector.