27/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, y el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, encabezaron la ceremonia de emisión del sello postal conmemorativo por los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. El acto oficial se desarrolló en el Gran Hall de Palacio de Gobierno en el marco del Encuentro Presidencial y el VII Gabinete Binacional Perú-Bolivia.

Ceremonia oficial y autoridades participantes

La presentación de la emisión filatélica contó con la participación de los ministros de Relaciones Exteriores del Perú, Carlos Espá, y de Bolivia, Héctor Huanca, quienes acompañaron a los jefes de Estado durante la actividad protocolar.

Asimismo, estuvo presente el ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini, en representación de los Servicios Postales del Perú (Serpost), entidad encargada de la puesta en circulación de la pieza conmemorativa.

Durante la ceremonia, ambos mandatarios procedieron con la develación oficial del sello postal ante las delegaciones y autoridades invitadas a la sede del Ejecutivo peruano.

Posteriormente, Keiko Fujimori y Rodrigo Paz realizaron el matasellado del sobre del primer día de emisión, procedimiento que certifica la fecha de salida a circulación de la estampilla y le confiere valor para fines de conservación y colección.

#EnVivo Presidentes de Perú y Bolivia develan postal por los 200 Años de Relaciones Diplomáticas Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/0UhWUCcuAK November 27, 2026

Características de la emisión y alcance binacional

La estampilla muestra una imagen del lago Titicaca representada desde las perspectivas peruana y boliviana, en referencia a los vínculos geográficos, históricos y culturales compartidos por ambas naciones vecinas.

De acuerdo con la información oficial, el tiraje en el Perú comprende 5 mil ejemplares que se encuentran disponibles desde este viernes 27 de noviembre en las distintas oficinas de Serpost a nivel nacional.

La pieza rinde homenaje al inicio de los vínculos diplomáticos bilaterales, cuyo punto de partida fue el reconocimiento formal de la independencia de Bolivia por parte del Perú el 18 de mayo de 1826, fecha desde la cual ambos Estados sostienen relaciones de vecindad y cooperación.

De manera complementaria, Bolivia efectuó su propia emisión conmemorativa el 27 de octubre de 2026 mediante Correos de Bolivia, poniendo a disposición 15 mil ejemplares destinados a la circulación nacional e internacional.

En ese sentido, Rodrigo Paz y Keiko Fujimori participaron en el lanzamiento oficial de esta emisión filatélica binacional para conmemorar el bicentenario de relaciones diplomáticas entre el Perú y Bolivia en el marco del VII Gabinete Binacional.