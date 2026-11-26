26/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, Luis Vásquez Guerrero, jefe de INDECI, anunció que este viernes viajará a Piura, junto a algunos ministros, para atender la emergencia por las lluvias intensas. Además, remarcó la importancia de cada comunidad para tener un plan comunitario y que los caseríos deben activar albergues temporales.

Gobierno se moviliza

Frente a las precipitaciones que vienen afectando a varias zonas del norte del país, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil adelantó en primicia que estarán en persona, para conocer la situación. Además, mencionó que las Fuerzas Armadas se han movilizado para atender a las familias afectadas.

"El Ejército ya debe estar ahí, tiene áreas asignadas, hablé con el director y me mandó tomas que se encuentra en sus lugares. Yo quería viajar ahora, lamentablemente no hay avión, pero mañana, 5:30 a.m. estamos yendo con ministros del sector para tomar acciones inmediatas y a las 9:00 a.m. va a haber una plataforma con todas las autoridades regionales", sostuvo.

Mencionó que si la situación hubiera sido declarada grave, el traslado hacia el lugar habría sido inmediato, por lo que el viaje que realizará será uno convencional. Además, aseveró que personal de la institución ya viene laborando de forma conjunta y que se están viendo los protocolos que deben activarse ante estas eventualidades.

"Nosotros actuamos o desarrollamos de acuerdo si la emergencia escala, obviamente saldremos en un avión, pero yo no lo he solicitado, yo estoy yendo en un vuelo comercial. En estos momentos tengo grupos del INDECI que están trabajando, articulando con todos los sectores", aseguró.

Comunidades deben estar preparadas

En otro momento del diálogo, Vásquez Guerrero manifestó que en el norte, por vivienda se tiene que hacer su plan familiar de emergencia para saber dónde evacuar y por comunidad debe haber un plan comunitario. Acotó que el caso de caseríos se deben activar albergues, como el que tienen en Algarrobos.

"La población tiene que organizarse para poder responder ante estas situaciones. Dentro de lo que corresponde hacer, por vivienda deben hacer su plan familiar de emergencia, para su ruta de evacuación, zona segura. Por comunidad su plan comunitario que va por cada barrio o municipalidad", expresó.

Ante la emergencia suscitada por las intensas lluvias en el norte, el jefe de INDECI, Luis Vásquez, anunció que en la mañana de este viernes se movilizará junto a algunos ministros para atender la situación. Aseguró que tomarán acciones inmediatas con otras autoridades.