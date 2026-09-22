Samuel Daza arrincona a López Aliaga por candidatos sentenciados en su partido: "Usted no combate la delincuencia, la promueve":

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El bloque de duplas del Debate Municipal Lima 2026 dejó uno de los momentos más tensos de la jornada electoral cuando Samuel Daza, candidato por Fuerza Popular , lanzó una dura ofensiva contra el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

El detonante del enfrentamiento fue la reciente investigación periodística que dejó al descubierto los graves antecedentes judiciales que arrastran las listas del partido celeste a nivel nacional.

"Usted está promoviendo la delincuencia"

Tras una primera intervención de López Aliaga, Daza aprovechó su turno de repregunta para acorralar al exburgomaestre exigiéndole explicaciones públicas.

"El domingo en Cuarto Poder salió este comunicado y quiero que le digas a todos los vecinos de Lima si tu partido está llevando a 110 candidatos sentenciados o con antecedentes por violación, homicidio y narcotráfico. Usted no combate la delincuencia, usted la está promoviendo", arremetió el candidato fujimorista.

El reclamo de Daza se sustenta en el reportaje dominical que identificó a 110 postulantes de Renovación Popular con condenas penales firmes o antecedentes. Entre los casos más críticos de esta lista se encuentran candidatos con sentencias por homicidio calificado, violación sexual de menores, tráfico ilícito de drogas, peculado y colusión.

La defensa de López Aliaga y el filtro del JNE

Frente al duro cuestionamiento, López Aliaga intentó escudarse en los filtros electorales. El líder de Renovación Popular aseguró que el sistema del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) había calificado a dichos candidatos como "limpios" de antecedentes al momento de la inscripción.

Asimismo, afirmó que, en su calidad de presidente de la agrupación política, ya había procedido a suspender la militancia de los involucrados. Tras esta breve justificación, intentó desviar la atención retomando la lectura de sus propuestas para la ciudad, las cuales no mostraron mayores diferencias respecto a las promesas de su primera gestión.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅ | Durante el Debate Municipal 2026, el candidato de Fuerza Popular, Samuel Daza Taype, cuestionó a Rafael López Aliaga por la postulación de candidatos de su agrupación que, según afirmó, tendrían sentencias o antecedentes por delitos graves. "Usted no... pic.twitter.com/qO48ChHuc3 — Exitosa Noticias (@exitosape) September 23, 2026

"Potencia mundial en extorsión"

Lejos de dar por cerrada la discusión, Daza lanzó una contrarréplica fulminante, evidenciando que las sanciones internas del partido no tienen efecto práctico sobre el proceso electoral en curso.

"Tus candidatos siguen en carrera, por si acaso, así que próximamente podríamos tener algún alcalde violador, asesino o traficante", advirtió tajantemente.

Para cerrar su participación, el candidato de Fuerza Popular hiló las contradicciones políticas de su rival con la actual crisis de inseguridad que azota a la capital.

"Nos mentiste cuando dijiste que no postulabas, nos mintió cuando dijo que no iba a ser senador y ahora con este comunicado nos sigue mintiendo. Nos dijiste 'Lima potencia mundial' y somos potencia mundial en tráfico vehicular, de extorsión y de sicariato".

Este tenso intercambio expuso una grave vulnerabilidad en el discurso de seguridad de López Aliaga. La permanencia de 110 candidatos con sentencias penales en su partido podría debilitar su promesa reiterada de hacer de Lima una "potencia mundial", convirtiendo est y otras crisis internas en su principales flancos de ataques políticos, que estuvieron lejos de faltar durante el debate.