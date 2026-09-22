Debate Municipal 2026: Francis Allison plantea devolver la ATU a la MML para formalizar el transporte informal en Lima

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante su presentación en la segunda jornada de debates de candidatos a la alcaldía de Lima, el representante por Avanza País, Francis Allison, presentó su propuesta en materia de transporte. En ese sentido, indicó que impulsará la restitución de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

En su intervención realizada en la sede de la Biblioteca Nacional en San Borja, el aspirante al sillón municipal mostró su crítica la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), calificándola de "desgraciada" con los transportistas informales de la capital.

Propone formalizar a los colectiveros con normas técnicas

El también alcalde de Magdalena del Mar sostuvo que de llegar a la MML formalizará a los transportistas informales y que un primer paso para lograr dicho objetivo es la adhesión de la ATU a la MML. En ese sentido, tomó como ejemplo el sistema de transporte de Chile, donde a la fecha, aseguró, ya no existen 'colectiveros' en sus pistas.

"ATU tiene que desaparecer, una institución desgraciada con los transportistas informales y que no ha servido para nada. Lima asumirá la competencia del transporte público y ordenará la ciudad con criterio técnico y evidentemente con criterio humano. En Chile hay colectivo formal, por qué en el Perú no lo puede haber", indicó.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅ | El candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Alisson, sostuvo que, de ser elegido de Lima, impulsará que la ATU esté nuevamente bajo competencia de la MML para formalizar el transporte informal, a través de normas técnicas y de seguridad,... pic.twitter.com/OOc3CWpVKz — Exitosa Noticias (@exitosape) September 23, 2026

Agregó, además, que dicho trabajo será a través de "normas técnicas y de seguridad", a fin de evitar improvisaciones y darle todo el soporte legal a la reforma del transporte en Lima, a partir de enero del 2027.

Iniciativa ya se encuentra en el Congreso

Es importante señalar que, esta no es la primera vez que Francis Allison menciona su propuesta para la capital. El pasado 4 de septiembre, el candidato de Avanza País, a través de la Municipalidad de Magdalena del Mar, presentó al Congreso la Proposición Legislativa N.º 135-2026-2031-CD, con la finalidad de derogar la ley que crea la ATU para que sea administrada por la MML y la Municipalidad Provincial del Callao.

De acuerdo con el proyecto de ley formulado, la ATU, en sus ocho años de gestión, no ha logrado consolidar un sistema interoperable entre los corredores complementarios, el Metropolitano, el Metro de Lima y el transporte convencional.

En ese sentido, la responsabilizan de una presunta ineficiente labor fiscalizadora, al señalar que a la fecha hay 2 600 unidades de transporte público que circulan en Lima y Callao sin contar con revisión técnica vigente.

Así como, no tomar medidas correctivas con respecto algunos paraderos en mal estado estructural; además, de un aparente perjuicio económico por más de S/ 19 500 000.00 por el pagos valorizados en más de 13 millones de soles, en calidad de adelantos, a un consorcio que presentó cartas fianza falsas en el marco de un contrato de ejecución de obras, según un informe de la Contraloría.

En ese sentido, proponen la creación de una Comisión Técnica de Transferencia, la cual tendrá a su cargo el proceso ordenado de extinción de la ATU y la reasignación de sus funciones, bienes, personal y recursos. Dicho grupo de trabajo contará con un representante del MTC (la presidirá), MML, MPC y de la ATU.

Como parte del proceso de transferencia, la MML y la MPC revisan y adecuan, en el ámbito de sus respectivas competencias, el régimen de infracciones y sanciones aplicables al servicio de transporte urbano, con sujeción a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y no confiscatoriedad.

Finalmente, de aprobarse la propuesta legislativa, el Poder Ejecutivo aprueba las disposiciones reglamentarias necesarias para la cabal aplicación de la presente ley, en un plazo no mayor de 60 días calendario, contados a partir de la recepción del informe final de la Comisión Técnica de Transferencia.