Debate Municipal 2026: Candidato por el Buen Gobierno asegura que Vía Expresa Sur de RLA es "falsa"

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El candidato por el Buen Gobierno, Carlos Gallardo Neyra, centró su artillería en la mala condición de vida de los limeños, señalando que la gestión actual es la principal responsable. En su declaración no solo abordó el problema del tráfico vehicular y la pérdida de espacios públicos, sino que también cuestionó la calidad técnica de los proyectos.

En un discurso , destacó el rechazo hacia la Vía Expresa Sur y un ataque directo al exburgomaestre Rafael López Aliaga. Siendo este señalado por abandonar su cargo e incumplir sus promesas para priorizar intereses políticos nacionales, mientras la inseguridad y la violencia siguen golpeando fuertemente a los vecinos de la capital.

La "mentirosa" Vía Expresa Sur

El postulante cuestionó el impacto del tráfico, afirmando que la congestión arrebata horas valiosas a los ciudadanos. Lamentó que la urbe haya perdido su carácter inclusivo y denunció la destrucción de áreas verdes por la ejecución de obras sin un sustento técnico adecuado.

El blanco principal de esta crítica fue el proyecto de la Vía Expresa Sur. Además, desestimó esta obra calificándola de "mentirosa". Según argumentó en su exposición, el el mencionado proyecto se reduce a ser solo un 'corredor vial' que está lejos de solucionar los problemas estructurales del complejo transporte limeño.

"Nos quitan horas de vida, nuestro tiempo en el tránsito, las áreas verdes han sido destruidas por no tener reportes técnicos en determinadas obras. Lima ha dejado de ser inclusiva y ahí tenemos a esa 'mentirosa' Vía expresa Sur que solamente es un corredor vial.", mencionó el candidato por el Buen gobierno.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅ | El candidato a la alcaldía de Lima por el Partido del Buen Gobierno, Carlos Gallardo Neyra, criticó a Rafael López Aliaga por la ejecución de la Vía Expresa Sur, al sostener que es "falsa" por la falta de garantía técnica por los constantes accidentes de... pic.twitter.com/qlzrHSQm6R — Exitosa Noticias (@exitosape) September 23, 2026

Menciona 'traición' del exalcalde a la ciudad

La declaración también apuntó a la figura de Rafael López Aliaga, a quien responsabilizó por dejar a Lima en profunda crisis. El candidato recordó que el exburgomaestre había prometido cumplir su mandato completo, pero terminó renunciando para postular a la presidencia de la república.

Ante ello, lo comparó fulminantemente con 'Judas Iscariote', acusándolo de haber traicionado a todos sus electores.

Tenemos que declarar que Lima se encuentra en un caos, en una crisis y tenemos a uno de los responsables aquí presente, a alguien que juró terminar su mandato y como el gran Iscariote de la historia de Cristo, traicionó a su pueblo. Renunció. El crimen se ha incrementado, vivimos aterrorizados, todos los días hay muertos por las extorsiones.", sentenció el postulante.

Sumado a la severa crítica, el aspirante mencionó la dramática realidad de la ciudadanía, advirtiendo que la criminalidad ha aumentado de manera muy desmedida. Enfatizó que los vecinos viven aterrorizados por el asedio diario de las extorsiones y el aumento continuo de asesinatos.