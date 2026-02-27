San Isidro: Se suspende la diligencia fiscal de inspección ocular del caso de la muerte de Lizeth Marzano

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El caso de Lizeth Marzano sigue dando de qué hablar. Hace unas horas se suspendieron las diligencias que estaban programadas para la noche de ayer, 26 de febrero, donde Adrián Villar participaría en el proceso de inspección ocular en el lugar donde ocurrió el fatídico accidente el pasado 17 de febrero.

Suspenden diligencias en la Av. Camino Real

Desde tempranas horas de la noche, decenas de personas llegaron hasta la cuadra ocho de la avenida Camino Real, en San Isidro, para realizar una vigilia y exigir justicia por la muerte de la campeona de buceo Lizeth Marzano. Además, a las 11 p. m. se tenía programada una diligencia en la zona.

Sin embargo, aproximadamente a la medianoche se suspendió la inspección ocular. Según manifestó la fiscal encargada del caso, la diligencia fue suspendida debido a que no se contaban con las condiciones necesarias para poder realizarla.

"No permiten hacer la diligencia", mencionó la fiscal a cargo del caso. Consultada sobre cuándo se reanudará la inspección ocular, dijo que aún no tiene fecha y aseguró que hoy no se realizaría.

Cabe resaltar que hasta el lugar llegó la defensa legal de la familia Marzano y estaban listos para la reconstrucción de los hechos. En contraste, la defensa legal de Adrián Villar no se hizo presente, ya que hace unas horas el abogado Jefferson Moreno renunció a la defensa del joven, aunque afirmó que participaría en las diligencias hasta el sábado 28 de febrero.

Policías niegan encubrimiento a Adrián Villar

Luego de que dos policías que ingresaron al domicilio de la novia de Adrián Villar horas después del atropello fueran acusados de encubrimiento, la PNP dio su versión.

En declaraciones para Latina, el Defensor de la Policía Nacional, Máximo Ramírez, señaló que se está buscando "dañar la imagen de la PNP" al señalar a los efectivos, que ya han sido identificados: se trata del suboficial brigadier Cortés y el suboficial John Matencio.

Ambos rindieron sus manifestaciones este miércoles en la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (DIVPIAT), tras ser citados luego de la difusión de imagenes de los efectivos ingresando a la vivienda de Francesca Montenegro, novia de Villar.

De esta manera, la suspensión de la diligencia genera más tensión en un caso que mantiene en vilo a la opinión pública. Mientras la familia de Lizeth Marzano exige justicia y celeridad, el proceso continúa sin nueva fecha para la inspección ocular, en medio de cambios en la defensa legal de Adrián Villar.