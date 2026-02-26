Lizeth Marzano: Revelan imágenes exclusivas de Adrián Villar y su exnovia en restaurante antes del accidente

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Adrián Villar fue detenido preliminarmente en la madrugada de ayer, 26 de febrero, en el marco de las investigaciones por el atropello y muerte de la deportista Lizeth Marzano. Recientemente se han difundido imágenes de las cámaras de seguridad del restaurante donde Adrián y su entonces novia cenaron la noche del fatídico accidente.

Revelan imágenes de Adrián y su exnovia cenando

El programa Magaly TV La Firme publicó las imágenes de una de las cámaras de seguridad del restaurante Tanta, en San Isidro. En ellas se aprecia que Adrián ingresa al local junto a su entonces novia, Francesca Montenegro, y dos personas adultas mayores.

Todos se sientan a la mesa y parecen tener una velada muy amena. Incluso, Francesca saluda a una mujer vestida de rojo y luego empieza a grabar videos con su celular. A los pocos instantes, se les ve bebiendo bebidas verdes y Magaly afirma que parecerían ser limonadas de hierbabuena.

Segundos después empiezan a comer y, en todo momento, los jóvenes documentan su velada desde diferentes ángulos. Tras terminar la cena, el mozo les lleva la cuenta y, luego de pagar, se retiran con total normalidad. Las imágenes demostrarían que Adrián Villar no bebió alcohol en el restaurante la noche que atropelló a Lizeth Marzano.

Las imágenes se volvieron virales rápidamente en redes sociales y varios internautas destacaron que les parecía extraño que ambos jóvenes estuvieran bastante abrigados, pese a que en los últimos días el bochorno del verano se ha sentido con fuerza en varios distritos de Lima.

Adrián Villar llamó a su padre tras atropellar a Lizeth

Hace unas horas, tras la revisión del celular de Adrián trascendió que Villar llamó en primer lugar a su padre. Luego se contactó con la periodista Marisel Linares y con su entonces pareja, Francesca Montenegro. Estos hallazgos refuerzan la versión de la defensa de la familia Marzano, que sostiene que el joven buscó protegerse antes que asumir responsabilidad por el atropello.

El abogado de la familia señaló que la imputación inicial por homicidio culposo podría variar a homicidio doloso, en función de las pruebas obtenidas. La acusación se sustenta en que Villar habría pasado la luz roja y que su conducta posterior demuestra una intención de evadir consecuencias inmediatas.

Es así que, las imágenes de Adrián Villar cenando horas antes del accidente han avivado el debate público sobre lo ocurrido la noche en que Lizeth Marzano perdió la vida. Mientras la investigación sigue su curso, el caso continúa generando reacciones y mantiene la atención centrada en esclarecer responsabilidades.