Adrián Villar NO debería ir a prisión por atropellar a Lizeth Marzano, señala penalista Paolo Aldea

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Adrián Villar fue detenido esta madrugada por haber causado la muerte de la deportista Lizeth Marzano tras atropellarla, luego de que se desmintiera una versión de su abogado. Ante ello, el penalista Paolo Aldea sostuvo que el conductor "no debería ir prisión".

Condena para Villar "sería retroceder 20 años"

En entrevista para Exitosa, Aldea precisó que, de acuerdo con el actual Código Penal, Villar no debería ser sentenciado con pena de cárcel, aun así sea encontrado culpable de homicidio culposo. Consideró que esto significaría que la naturaleza del tema "se desnaturalice".

"Es una tragedia a la que la prensa le ha dado la importancia que merece, pero esto ha generado, en los actores de justicia, que el tema se desnaturalice. Este caso no puede llegar a una prisión", aseguró.

Villar Chirinos, de 21 años, es investigado preliminarmente por la Fiscalía y el Poder Judicial por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de auxilio por no socorrer a la víctima tras arrollarla, y fuga del lugar del accidente, por huir tras el impacto sin alertar a las autoridades.

El especialista sostuvo que una condena de cárcel por el caso "sería retroceder 20 años en el avance del modelo procesal".

Adrián Villar fue detenido preliminarmente por 72 horas por la muerte de Lizeth Marzano.

En el caso de Villar, según consideró Aldea, la prognosis de pena (estimación de pena final probable) es menor a cinco años, tiempo mínimo que la justicia exige para que se aplique prisión preventiva.

El abogado sostuvo que no es el caso del joven, ya que es "primario" al no contar con antecedentes penales y podría ser considerado joven por los tribunales. Por ello, ve poco probable que sea condenado "ni así lo sentencien por los tres delitos".

"Ni así tenga un fiscal y juez que quiera ponerle la pena máxima, va a llegar a los ocho años. No le pueden dar prision. Sería el peor ejemplo en una sociedad democrática que le den prisión preventiva", finalizó Paolo Aldea.

Policías que NO detuvieron a Villar en flagrancia niegan encubrimiento

En declaraciones para Latina, el Defensor de la Policía Nacional, Máximo Ramírez, señaló que se está buscando "dañar la imagen de la PNP" al señalar a los efectivos, que ya han sido identificados: se trata del suboficial brigadier Cortés y el suboficial John Matencio.

Asimismo, negó que los policías que ingresaron al domicilio de la novia de Villar, Francesa Montenegro, horas después del accidente, hayan encubierto al investigado, quien causó la muerte de la campeona nacional.

El abogado penalista Paolo Aldea sostuvo que, según el Código Penal, "Adrián Villar no debería ir a prisión", así sea encontrado culpable de homicidio culposo.