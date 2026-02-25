Francesca Montenegro, novia de Adrián Villar, fue despedida de agencia de influencers por caso Lizeth Marzano

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Francesca Montenegro, novia de Adrián Villar, quien causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano tras atropellarla el 17 de febrero, fue despedida de la agencia de influencers 'Collabs' tras ser captada junto al conductor horas después del accidente.

Agencia 'Collabs' retira respaldo a Francesca Montenegro por caso Marzano

Este martes, nuevas imágenes de cámaras de seguridad desmintieron la versión de Villar Chirinos, que señalaba que había entrado en shock tras el atropello. En su lugar, este se había encontrado con su padre Rubén Villar, la periodista Marisel Linares, Montenegro y el padre de Montenegro.

De esta forma, la influencer automáticamente podría ser considerada como persona involucrada en la investigación del caso, según el abogado de la familia de la víctima.

Ante ello, la prestigiosa agencia de influencers educativos y corporativos emitió un comunicado donde anunciaron el fin del vínculo laboral con Francesca Montenegro, quien cuenta con más de 72 mil seguidores en Instagram.

"Francesca Montenegro no mantiene vínculo laboral vigente con nuestra agencia. Tras tomar conocimiento de los acontecimientos, se procedió a finalizar cualquier relación profesional de manera inmediata", señalaron.

Collabs subrayó que el motivo de la decisión se basa en que la conducta de Montenegro no habría estado alineada con la "ética, responsabilidad y respeto", por lo que no son tolerantes con la situación.

"Nuestra organización no tolera ni respalda conductas que comprometan nuestros valores institucionales. Expresamos nuestra solidaridad con la familia de Lizeth Marzano en este difícil momento", agregaron.

Finalizaron el mensaje exhortando a las autoridades competentes "a actuar con diligencia y conforme a la ley" y reiterando "su compromiso con la transparencia y la integridad".

Marisel Linares es incorporada a investigación de Fiscalía por presunto encubrimiento

La novia de Villar no fue la única que pagó las consecuencias de las imágenes difundidas. Luego de haber sido separada de Willax, la Fiscalía Penal de San Isidro incorporó a la periodista Marisel Linares como investigada por el presunto delito de encubrimiento a favor de su hijastro.

Según el periodista Omar Coca, la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro - Lince decidió ello este miércoles, luego de que imágenes difundidas por los medios evidencien que Linares y su pareja, padre de Villar, se reunieron con el joven horas después de que atropellara a Marzano.

A su vez, el documento del Ministerio Público señala que se dispone continuar con la investigación preliminar contra Villar Chirinos, por la comisión de dos presuntos delitos.

