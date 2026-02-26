13 pacientes del Hospital Almenara afectados por incendio fueron evacuados

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El incendio de grandes proporciones ocurrido durante la mañana del jueves 26 de febrero en el cruce de los jirones Abtao y García Naranjo, en el distrito de La Victoria, causó que 13 pacientes del Hospital Almenara, se vieran afectados por el intenso humo ocasionado por las llamas del siniestro.

Además, 14 transeúntes también fueron atendidos por personal de salud debido a la inhalación del humo. El siniestro fue controlado tras largas labores del personal de bomberos voluntarios.

13 pacientes fueron evacuados tras incendio

La directora general de las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS) indicó que 13 pacientes del Hospital Almenara se vieron perjudicados por la inhalación de humo tras el feroz incendio registrado alrededor de las 7:00 a.m. de este jueves.

De acuerdo a la información, los pacientes se encontraban en el área de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y en el área de emergencias del centro médico. Con el fin de no perjudicar más sus cuadros de salud, los pacientes fueron dispuestos para el traslado.

Estos fueron evacuados en ambulancias al hospital San Isidro Labrador en Ate por verse afectados ante la propagación de gases tóxicos producto del incendio en el almacén clandestino de La Victoria.

Entre los afectados se reportaron a ancianos y menores de edad. Estos pacientes fueron referidos con prioridad 1 para garantizar su atención inmediata. De los 13 trasladados, 7 son pacientes de UCI, mientras que los otros 6 pertenecen al área de emergencias.

La afectación ocurrió debido a la cercanía del centro de salud con la ubicación del almacén. Ante ello, personal de salud solicitó el traslado por las posibles graves complicaciones que hubieran podido dañar vías respiratorias, pulmones y órganos vitales de los pacientes.

14 transeúntes fueron atendidos

Ciudadanos que transitaban por la zona también se vieron perjudicados por el humo del incendio. Como se recuerda, la emergencia logró ser apagada casi 10 horas después de su reporte. A consecuencia del siniestro, al menos 14 personas se vieron afectadas por el humo negro derivado.

Estos también se vieron perjudicadas por la inhalación de humo, dando cuenta de la intensidad del incidente. Además, un bombero voluntario resultó con una fractura en el tobillo, mas se encontraría estable. Las personas afectadas son vecinos de las casas aledañas.

