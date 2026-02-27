Padre de Adrián Villar intentó comunicarse con hermano de Lizeth Marzano tras el accidente

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El caso de Lizeth Marzano ha dado un nuevo giro. Hace unas horas se reveló que el padre de Adrián Villar, presunto responsable de haber atropellado a la deportista, intentó comunicarse con el hermano de la víctima un día después del accidente ocurrido en la avenida Camino Real, en San Isidro.

Padre de Adrián Villar quiso comunicarse con el hermano de Lizeth

En la más reciente edición del programa que conduce Magaly Medina, se reveló que Rubén Villar, padre de Adrián Villar, intentó comunicarse con Gino Marzano a través de un allegado. En la comunicación se escucha que Rubén quiere hablar directamente con Gino y acepta la culpabilidad de su hijo.

"Sé que tú estás ayudando a la familia (...) De alguna manera quería comunicarme con Gino Marzano. Entiendo perfectamente cómo se debe estar sintiendo. Quería que sepa que me siento muy mal con todo esto que, lamentablemente, mi hijo es el que ha causado ese accidente ", se le escucha decir a Rubén en un inicio.

Enseguida, afirma que Adrián Villar se iba a hacer responsable por haber atropellado a Lizeth. También señala que su hijo había entrado en estado de shock tras el accidente, lo cual días después fue desmentido por las autoridades, que indicaron que Adrián no estuvo internado ni tampoco se sometió a un dosaje etílico.

En todo momento, Rubén Villar resalta que su hijo ya se había puesto a derecho con las autoridades e iba a asumir los cargos en su contra. Sin embargo, intenta excusarlo por su edad.

"No tengo palabras que le hagan sentir mejor. Imagínate cómo estoy yo. Mi hijo tiene 21 años, es un buen muchacho. En verdad cometió un delito y no supo actuar en el momento . Él va a asumir lo que le toca y yo, como papá, por eso quería hablar con él", concluye Rubén.

Adrián Villar llamó a su papá tras el accidente

Según informó Carlos Grados, abogado de la familia Marzano, los registros telefónicos muestran que Villar se comunicó primero con su padre y posteriormente con otros cercanos, antes de dar aviso a las autoridades.

De acuerdo con la lectura del dispositivo, Villar llamó en primer lugar a su padre. Luego se contactó con la periodista Marisel Linares y con su entonces pareja, Francesca Montenegro. Estos hallazgos refuerzan la versión de la defensa de la familia Marzano, que sostiene que el joven buscó protegerse antes que asumir responsabilidad por el atropello.

El abogado de la familia señaló que la imputación inicial por homicidio culposo podría variar a homicidio doloso, en función de las pruebas obtenidas. La acusación se sustenta en que Villar habría pasado la luz roja y que su conducta posterior demuestra una intención de evadir consecuencias inmediatas.

Es así que, el caso continúa generando indignación pública tras revelarse que la versión del padre de Adrián Villar no coincidía con lo informado por las autoridades. Mientras la familia de Lizeth exige justicia, las investigaciones siguen su curso para esclarecer responsabilidades y determinar las sanciones correspondientes en este trágico accidente.