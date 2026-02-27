Peligro extremo en Río Rímac: Caudal alcanzó umbral rojo en estación San Mateo

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El crecido caudal del río Rímac ha superado su nivel crítico este jueves. El Centro de Operaciones de Emergencial Nacional (COEN) informó que, en la estación San Mateo, el río alcanzó el umbral hidrológico rojo.

Río Rímac en peligro de desborde

Según el sistema de monitoreo del Instituto de Defensa Civil (Indeci), el caudal registrado en esta zona alta-media del Rímac, en la provincia de Huarochirí, fue de 41.23 m³/S, debido a las lluvias intensas en la cuenca alta y media.

Las potenciales áreas afectadas por la crecida del río "serían los centros poblados de Rucutupe, Verrugas, Esquina Songos, Santa Rosa de Puchama, Monterrico, Huaripampa y Octara".

De acuerdo al gráfico presentado por el COEN, se ha registrado un crecimiento progresivo del aumento del caudal del río que atraviesa a la ciudad de Lima. La evaluación se inicia el 24 de febrero, con 30 m³/S.

🔴 Lima | Río #Rímac alcanzó esta tarde el umbral hidrológico rojo al registrar un caudal de 41.23 m³/s en la estación San Mateo. Las potenciales áreas de afectación serían los centros poblados de Rucutupe, Verrugas, Esquina Songos, Santa Rosa De Pucshama, Monterrico, Huaripampa... pic.twitter.com/UkQvfp4UU3 — COEN - INDECI (@COENPeru) February 27, 2026

¿Qué significa el umbral rojo del caudal de un río y qué hacer ante esto?

El umbral hidrológico del caudal mide el nivel del agua del río: cuando este llega a un nivel rojo, lo cual significa una superación de los limites máximos e indica un peligro extremo de desbordes e inundaciones.

Esta alerta máxima advierte a los ciudadanos sobre posibles daños severos a viviendas, agricultura e infraestructura en zonas ribereñas.

Ante esta emergencia, las autoridades recomiendan lo siguiente:

Alejarse de las riberas del río.

Evitar actividades cercanas al cauce.

Estar atentos a posibles inundaciones o activación de quebradas en centros poblados como Rucutupe, Verrugas, Esquina Songos, Santa Rosa de Pucshama, Monterrico, Huaripampa y Ocatara, que son zonas de riesgo principal en este tramo.

Las fuertes lluvias en el interior del país continúan causando daños irreparables. En la región Lambayeque, provincia de Ferreñafe, no solo se han registrado personas afectadas por las precipitaciones fluviales, sino también viviendas que están al borde del colapso.

Pobladores de Pítipo exigen maquinaria a autoridades ante desastres por lluvias

Los graves daños en infraestructura se registraron en el distrito de Pitipó, luego de que los pobladores soporten casi dos días de lluvias continuas, lo que ha ocasionado que sus casas se deterioren por la humedad. Las paredes se encuentran humececidas y rajadas.

En declaraciones para Exitosa, dos vecinas en la zona señalaron que se trata de lluvias "demasiado fuertes" las que se precipitan, formando una especie de pozos ante la gran cantidad de agua.

El aumento del caudal del río Rímac alcanzó su nivel más crítico en la estación San Mateo, según el COEN. Tras llegar al umbral rojo por lluvias, existe alta probabilidad de desborde de río.