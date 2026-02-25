Marisel Linares es incorporada a investigación de Fiscalía por presunto encubrimiento a Adrián Villar en caso Marzano

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Día oscuro para Marisel Linares. Luego de haber sido separada de Willax, la Fiscalía Penal de San Isidro incorporó a la periodista como investigada en el caso Lizeth Marzano por el presunto delito de encubrimiento personal a favor de su hijastro Adrián Villar.

Fiscalía abre investigación a Marisel Linares por presunto encubrimiento

Según el periodista Omar Coca, la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro - Lince decidió ello este miércoles, luego de que imágenes difundidas por los medios evidencien que Linares y su pareja, padre de Villar, se reunieron con el joven horas después de que atropellara a Marzano.

A su vez, el documento del Ministerio Público señala que se dispone continuar con la investigación preliminar contra Villar Chirinos, por la comisión de dos presuntos delitos.

"Continuar con la investigación preliminar en sede policial, seguida contra la persona de Adrían Alonso Villar Chirinos, por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo, y por el delito de omisión de socorro", se lee en el oficio.

El fatídico atropello, que causó la muerte de la deportista nacional, ocurrió el pasado martes 17 de febrero a las 11 de la noche. Villar, de 21 años, iba conduciendo un automóvil Chevrolet gris, registrado a nombre de Marisel Linares.

En la avenida Camino Real, el ya investigado arrolló a sangre fría a Lizeth Marzano, mientras esta se encontraba trotando al lado derecho del asfalto, un hábito que había adquirido dada su pasión al deporte y su deber en competencias nacionales.

Lejos de detenerse a auxiliarla, Adrián Villar huyó a alta velocidad, pasándose dos semáforos en rojo. Horas más tarde, a las 3 de la madrugada, el joven aparece con su padre, Rubén Villar, y Linares, su pareja desde hace más de 10 años.

Los tres caminaban en círculos, visiblemente nerviosos, en un parque en San Isidro.

Villar podría ir preso, afirma abogado de familia Marzano

El abogado de la familia de la víctima, Carlos Grados, señaló a Exitosa que Villar podría ir a prisión en las próximas horas, mientras se investiga lo ocurrido.

"Va a depender de cuál sea la formulación del Ministerio Público al requerimiento pertinente. Si tiene todos los elementos que ya se han acreditado y que nosotros también estamos mostrando, creo que podría tener un peso sustancial para poder solicitar", sostuvo.

Manifestó que la familia de la campeona nacional de buceo, que tenía 32 años, espera que el causante de su muerte sea detenido preliminarmente lo más pronto posible. "Creo que tenemos un poco más de elementos pertinentes para poder solicitar eso", afirmó.