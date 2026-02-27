Caso Lizeth Marzano: PNP abrió investigación disciplinaria contra policías acusados de encubrir a Villar

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la revelación de imágenes donde dos policías llegan a la vivienda de la novia de Adrián Villar cuando el atropello y muerte de Lizeth Marzano aun estaba en flagrancia, la PNP inició una investigación disciplinaria contra los suboficiales implicados.

Suboficiales serán sometidos a proceso investigativo disciplinario

Se trata de los suboficiales John Matencio y José Servan, de la comisaría de Orrantia. Ambos están siendo acusados de encubrimiento a favor de Villar, debido a que no lo detuvieron pese a, presuntamente, haber ingresado al edificio donde yacía el joven durante la visita policial.

Para el abogado y la familia de la deportista Lizeth Marzano, esto los convierte en sospechosos debido a la demora en obtener resultados inmediatos pese a existir indicios previos.

Sin embargo, el Defensor de la PNP descartó que los policías hayan encubierto a Villar y explicó que, según la versión policial, Matencio acudió a la zona para constatar la alteración del orden público, avisado por el brigadier Cortés.

Pero esta versión va perdiendo legitimidad debido a que las imágenes muestran que la llegada de Matencio y Servan se registró dos horas después, agravando a un más las dudas en su contra.

Por ello, la Inspectoría General de la PNP abrió una investigación administrativa disciplinaria contra los suboficiales implicados, a fin de exclarecer los hechos en torno al caso Lizeth Marzano y decidir sobre los efectivos en base a este resultado.

Policías que NO detuvieron a Villar en flagrancia niegan encubrirlo

En declaraciones para Latina, el Defensor de la Policía Nacional, Máximo Ramírez, señaló que se está buscando "dañar la imagen de la PNP" al señalar a los efectivos, que ya han sido identificados: se trata del suboficial brigadier Cortés y el suboficial John Matencio.

Ambos rindieron sus manifestaciones este miércoles en la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (DIVPIAT), tras ser citados luego de la difusión de imagenes de los efectivos ingresando a la vivienda de Francesca Montenegro, novia de Villar.

"El policía Matencio es ordenado a ir a verificar la alteración del orden público, no acude por otro motivo. Llega a las 5:03 de la mañana al lugar. En ese momento, él reporta a su central de la comisaría que ya no había ninguna novedad, pues se habían ido", sostuvo el Defensor de la PNP.

Luego, Matencio se comunica con Cortés para que indagara sobre el posible vehículo del accidente, por lo que estuvo "en todo momento con el teléfono al oído", como se observa en las imágenes difundidas por Magaly TV La Firme.