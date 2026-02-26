Lizeth Marzano: Abogado Jefferson Moreno renuncia a la defensa legal de Adrián Villar tras su detención preliminar

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El abogado Jefferson Moreno Nieves renunció a la defensa legal de Adrián Villar Chirinos en medio de la detención preliminar que se ejecutó esta madrugada del 26 de febrero, en el marco de la investigación que afronta por la muerte de la deportista Lizeth Marzano, generando sorpresa en pleno desarrollo del proceso.

Renuncia abogado de Adrián Villar

La decisión de Moreno fue comunicada mediante un escrito dirigido al Cuarto Despacho Fiscal, donde informó que asumió formalmente la defensa el pasado 19 de febrero y que, desde entonces, participó en diversas diligencias programadas, garantizando el derecho de defensa de su patrocinado.

En el documento también se precisa que la estrategia adoptada fue la de una confesión sincera frente a los hechos materia de investigación. No obstante, Moreno comunicó su renuncia irrevocable y señaló que las razones se mantienen bajo reserva por tratarse de información protegida por el secreto profesional.

"Cumplimos con informar nuestra decisión de renunciar a la defensa técnica del investigado. Las razones de ello, nos las reservamos como parte del secreto profesional", se lee en el documento.

Cabe resaltar que, el abogado dejó claro de que participará en las diligencias ya programadas para los días 26, 27 y 28 de febrero, a fin de evitar un estado de indefensión, mientras se solicita que el investigado sea notificado para que designe a un nuevo defensor en un plazo razonable.

Adrián Villar fue detenido preliminarmente

Hoy, al rededor de las 12:00 a. m. aproximadamente seis efectivos de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito llegaron hasta la vivienda de Adrián Villar, en Miraflores, para dar inicio a las diligencias.

A las 2:00 a. m. se observó a la periodista Marisel Linares salir del lugar en su camioneta blanca, quedándose en el domicilio el joven junto a su madre y padre.

Fue finalmente a las 3:00 a. m. que Villar salió del inmueble con una casaca cubriendo sus manos y con dos agentes llevándolo hasta la camioneta que lo trasladaría a la Unidad de Tránsito. Sin embargo, cámaras de América Noticias, captaron al joven con el chaleco de detenido, pero la situación cambió durante su traslado.

Actualmente Adrián Villar estuvo en Cercado de Lima, donde la PNP lo sometió a los exámenes médicos y, posteriormente, fue trasladado a la Unidad de Tránsito donde permanece.

De esta manera, la renuncia de Jefferson Moreno marca un giro en la situación legal de Adrián Villar, justo cuando enfrenta una detención preliminar y diligencias claves en la Fiscalía. Ahora, el investigado deberá designar a un nuevo abogado en un plazo razonable para garantizar su derecho a la defensa.