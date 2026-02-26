Lluvias intensas golpearán 17 regiones hasta el viernes 27 de febrero: informó SENAMHI

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) emitió un aviso que advierte en las próximas 24 horas se presentarán lluvias de moderada a fuerte intensidad que afectarán a 17 regiones y precisa que 49 provincias de ocho departamentos están en riesgo muy alto ante eventos naturales.

Este aviso del SENAMHI, citado por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), precisa que estas precipitaciones pluviales podrían generar el incremento de caudales en ríos y quebradas, así como la activación de deslizamientos y huaicos en zonas con suelos saturados por recientes lluvias.

Subraya, asimismo, que esta alerta está vigentes desde las 13:00 horas de hoy 26 de febrero hasta las 13:00 horas del viernes 27 de febrero de 2026.

🔴 Hasta el 27/2 se prevé la #ActivaciónDeQuebradas (nivel rojo) en varias provincias de los departamentos de Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Madre de Dios, Pasco y Ucayali, según informó el @Senamhiperu pic.twitter.com/TirfYuWVkU — COEN - INDECI (@COENPeru) February 26, 2026

Regiones con mayor nivel de alerta:

El COEN informó que las regiones con riesgo muy alto ante eventos naturales son:

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Junín

Lima

Pasco

Ucayali

Entre las provincias en alerta roja figuran las siguientes:

Cusco: Calca, La Convención, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba.

Calca, La Convención, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba. Huancavelica: Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja.

Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja. Huánuco: Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca.

Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca. Junín: Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli.

Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli. Lima: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón y Yauyos.

Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón y Yauyos. Madre de Dios: Manu y Tambopata.

Manu y Tambopata. Pasco: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco.

Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco. Ucayali: Atalaya, Coronel Portillo y Padre Abad.

También se encuentran en vigilancia, aunque en un menor nivel de alerta, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín y Tumbes.

Pronóstico de lluvias en regiones del país:

En un segundo aviso de corto plazo, el Senamhi advierte la presencia de lluvias intensas en 20 regiones del país. En la selva centro y sur se presentarán lluvias de moderada a fuerte intensidad, así como precipitaciones de moderada intensidad en la selva norte. Estas estarán acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas.

🟠 Se presentarían #LluviasIntensas (nivel naranja) hasta el 27/2 en varias provincias de los departamentos de Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali, de acuerdo con el aviso de corto plazo del @Senamhiperu pic.twitter.com/5vIqj7oWqW — COEN - INDECI (@COENPeru) February 26, 2026

El COEN recomienda a las autoridades regionales y locales mantener activos sus centros de operaciones de emergencia y ejecutar medidas de prevención ante posibles deslizamientos, inundaciones y huaicos, especialmente en zonas vulnerables y cercanas a quebradas.

Asimismo, exhorta a la población a reforzar techos y sistemas de drenaje, evitar cruzar ríos o quebradas con incremento de caudal y mantenerse informada a través de los canales oficiales del Indeci y el Senamhi.