San Luis: Bomberos controlan incendio a horas de Navidad y evitan una tragedia

La noche previa a la Navidad se vivió con tensión tras un incendio en San Luis que obligó a la rápida intervención del Cuerpo General de Bomberos del Perú, en medio de un panorama donde los incendios en Lima y Callao siguen en aumento.

Incendio en vivienda de San Luis

A pocas horas de celebrarse la Navidad, un incendio de gran magnitud se registró la noche de este martes 24 de diciembre en la calle Ollanta N.° 459, en el distrito de San Luis.

Según los primeros reportes del Cuerpo General de Bomberos del Perú (CGBVP), una vivienda fue consumida por las llamas, generando preocupación entre los vecinos de la zona.

La emergencia fue reportada exactamente a las 9:24 p. m., momento en el que el fuego ya era visible desde varios puntos cercanos.

Ante la magnitud del siniestro, hasta el lugar llegaron cinco unidades de bomberos, quienes trabajaron intensamente para evitar que las llamas se propaguen a otras casas colindantes.

El incendio ya fue controlado, y el personal del Cuerpo General de Bomberos del Perú continúa en la zona realizando labores de enfriamiento y verificación, para evitar que el fuego se reactive y garantizar la seguridad del área.

Otros incendios atendidos

El incendio en San Luis no fue el único registrado durante la noche. El Cuerpo General de Bomberos del Perú informó que, de manera paralela, también se atendieron otros dos siniestros en distintos puntos de Lima.

Uno de ellos ocurrió en Chorrillos, donde un vehículo resultó afectado por un incendio. El segundo se reportó en Bellavista, relacionado con equipos eléctricos.

En este último caso, las autoridades precisaron que no se ha confirmado que el incidente esté vinculado al uso de pirotécnicos, un tema que suele generar preocupación en estas fechas.

Incendios en aumento durante Navidad

A través de sus redes sociales, la IV Comandancia Departamental Lima Centro alertó que los incendios en Lima y Callao vienen en aumento durante las celebraciones de Navidad, una tendencia que se ha repetido en los últimos años.

Las cifras compartidas muestran claramente esta situación:

2022: 104 incendios

104 incendios 2023: 116 incendios

116 incendios 2024: 130 incendios

Estos datos corresponden únicamente a las emergencias atendidas entre el 24 y 25 de diciembre, lo que evidencia un crecimiento sostenido de incidentes durante estas fechas.

El incendio en San Luis, ocurrido a horas de la Navidad, vuelve a poner en evidencia la alta demanda que enfrenta el Cuerpo General de Bomberos del Perú en medio del aumento de incendios en Lima y Callao.