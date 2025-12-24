Cardenal Carlos Castillo alertó de un "caos que se está formando agresivamente" en su mensaje por Navidad

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este miércoles 24 de diciembre en la víspera de la Navidad, el cardenal del Perú, Carlos Castillo, compartió un mensaje para todos los feligreses de la fe católica y la ciudadanía en general. Advirtió que el caos a causa del egoísmo se está formando con agresividad y que nosotros, debemos encontrar la solución de la mano de Jesús.

Esperanza en un mundo mejor

A través de un video difundido en las redes sociales del Arzobispado de Lima, la máxima autoridad católica en el país expresó sus buenos deseos para todos, sin omitir la crudeza de estos tiempo. Por ello, invitó a segur el ejemplo del mesías y buscar en él la vía para la salvación de la humanidad.

"El caos que puede venir a consecuencia del egoísmo, se está formando agresivamente y nosotros estamos, en medio de la tiniebla del caos, pueda haber una luz, esa luz del niño Jesús que nos dice: camina como Dios ha caminado. Si Dios mismo se hizo como uno de nosotros y sufrió las consecuencias de eso", expresó el cardenal Castillo.

Posteriormente, aunó a la ciudadanía a seguir la carta que el papa León XIV leerá el próximo 1 de enero: 'La paz esté con todos ustedes. Hacia una paz desarmada y desarmante'. Ese será el tema central que desarrollará el sumo pontífice en la Jornada Mundial de la Paz del 2026.

"Unámonos a esa bella carta que leeremos el 1 de enero del papa León XIV: La paz como desarmada y desarmante. Que no se consigue con la pelea y con los acuerdos simples que después se rompen, que se hace con la vocación de hacernos uno con el único Dios de la Paz", manifestó.

Mensaje durante la Misa de Gallo

Durante la Misa de Gallo, el cardenal Castillo le recordó a los feligreses sobre la empatía. "Hay que aprender a ser solidarios los unos con los otros y no ningunearnos, sino levantarnos el ánimo todos mutuamente, valorándonos y ayudándonos", indicó.

También hizo énfasis en el perdón con el prójimo, señalando que es el camino para un mundo mejor. Reiteró que la paz debe primar en lugar de la violencia.

