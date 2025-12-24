Esperanza en Navidad: Adulta de 94 años vence el cáncer y celebrará Noche Buena junto a su familia

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Doña Octavia Pariachi Huamán, adulta mayor de 94 años, recibió la mejor noticia por Navidad: lograr vencer el cáncer de colón que la aquejaba desde hace muchos años atrás.

Tras la intervención quirúrgica de médicos especialistas en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren y un resultado favorable, este 24 de diciembre podrá recibir la Noche Buena junto a su familia.

Venció enfermedad y disfrutará de la Navidad

A pesar de contar con un cuadro clínico complejo, doña Octavia celebrará esta Navidad junto a su hija y sus nietos en su casa de Huacho, luego de vencer el cáncer de colón a los 94 años. "Me siento mejorcita, antes me dolía bastante la barriga, mucho me dolía, sentada o parada", agradeció.

La compleja operación fue realizada a través del Seguro Social de Salud (EsSalud) donde le extirparon un tumor de 10 x 12 centímetros tras una intervención quirúrgica por más de tres horas para recuperar la calidad de vida de la adulta mayor.

En esta intervención se contó con el trabajo de anestesiólogos, cardiólogos, neumólogos y enfermeras donde las diversas especialidades garantizaron una atención adecuada a la paciente.

El doctor Héctor Medrano Samamé, médico asistente del servicio de Cirugía Oncológica del hospital, indicó que el caso de la anciana fue atendido con sumo cuidado al tratarse de un caso de emergencia por tener el abdomen muy distendido a causa de una gran obstrucción intestinal.

Una recuperación exitosa

Pese a su avanzada edad, la mujer de 94 años se viene recuperando satisfactoriamente tras la extirpación del tumor. Además, deberá continuar realizando sus controles médicos para conservar una adecuada salud.

Doña Octavia cuenta con una vida sana dedicada a la agricultura lo que ha contribuido a una mujer recuperación. "Ha vivido en el campo, muy saludable y lúcida. No tiene diabetes descontrolada, hipertensión ni enfermedades cardiacas severas".

La evolución de su caso ha sorprendido al equipo médico y otros debido a la cirugía de alta complejidad a la que fue sometida y la edad en la que atravesó esta batalla.

El doctor Medrano precisó que estos casos pueden ser prevenidos y señaló que el cáncer es "perfectamente curable si se detecta a tiempo". Por ello, pide que se apueste por un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno.

A sus 94 años, doña Octavia Pariachi Huamán logró vencer el cáncer de colón gracias a la intervención quirúrgica realizada en el Hospital Nacional Alberto Sabogal. Así, logrará pasar Navidad en Huacho junto a sus seres más queridos.