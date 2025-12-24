Presidente de 2 de Mayo confía en eliminar a Alianza en la Libertadores: "Vamos a viajar dos veces a Lima"

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima conoce hace días a su rival en la primera fase de la Copa Libertadores y es el Sportivo 2 de Mayo de Paraguay. Pese a que no cuenta con el favoritismo, el presidente de la institución paraguaya expresó su confianza de eliminar a los blanquiazules y volver a la capital para enfrentar a Sporting Cristal en la segunda ronda.

No entra solo a participar

En una conversación telefónica que sostuvo con el medio paraguayo ABC Deportes el pasado 18 de diciembre, el mandamás de esta institución, que debutará en el certamen, Hugo Romero, dejó un mensaje tajante. Desde su perspectiva, su equipo no ha clasificado solo a participar y buscará eliminar a los 'íntimos'.

"Justamente lo que estábamos diciendo... parece que vamos a viajar dos veces a Lima. Uno entra en los torneos siempre pensando en ganar y seguir avanzando en fases. Yo sé que no va a ser nada fácil, así también para ellos, pero cada club tiene lo suyo", expresó el presidente de 2 de Mayo.

Según el directivo, este comentario se dio en un contexto jocoso y que respeta al cuadro victoriano, sobre todo por lo hecho en el 2025, llegando a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Reconoce que al estrenarse en el torneo, aún no es un equipo de renombre y que este es una gran oportunidad para la institución que lidera.

"Un sueño, vamos a ir dos veces a Lima, pero primero debemos enfrentarnos a Alianza Lima. Un grande, club conocidísimo a nivel Sudamérica. A nosotros nadie nos conoce afuera, pero tenemos que dar los primeros pasos. Hoy en día sí figuramos en calendario, pero siempre paso a paso, con mucha responsabilidad", indicó.

El 2025 de Sportivo 2 de Mayo

Pese a acabar en el octavo lugar de la tabla acumulada de la Liga de Paraguay, consiguió el boleto a la primera instancia de la Copa Libertadores por el subcampeonato en la copa doméstica. Su clasificación se dio por el descenso del campeón del torneo General Caballero JLM.

Este año estuvo clasificado para la ronda previa de la Copa Sudamericana, al ser quinto en el acumulado 2024, sin embargo perdió la serie ante Guaraní por 2 a 0. Según el portal Transfermarkt, su plantel está valorizado en 6,33 millones de dólares.

