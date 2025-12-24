Dueño de La Bella Luz regala motos, electrodomésticos y dinero a sus trabajadores por Navidad

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Se pasó de generoso! El dueño de La Bella Luz, Óscar Custodio decidió sorprender a sus trabajadores con motos, electrodomésticos y dinero en efectivo como regalo de Navidad. El evento reunió a músicos, colaboradores y familiares en un ambiente de alegría y reconocimiento.

Óscar Custodio y sus regalos navideños

El pasado 22 de diciembre, la orquesta La Bella Luz celebró su tradicional compartir navideño bajo la organización de Óscar Custodio, quien lideró personalmente la entrega de los regalos.

Durante la jornada, se sortearon cocinas, refrigeradoras, lavadoras, dinero en efectivo y dos motos, que fueron ganadas por Anely Dávila y Mackeily Luján.

"Les vamos a dar su gratificación a cada uno de ustedes para que pasen su Navidad (...) Que todo esto sea un incentivo para que ustedes se esfuercen por la orquesta", expresó el dueño de La Bella Luz.

El ambiente estuvo cargado de emoción, juegos y dinámicas preparadas para que todos los presentes disfrutaran del compartir navideño.

La celebración se transmitió en vivo a través de todas las redes sociales oficiales de La Bella Luz permitiendo que seguidores y fanáticos de la querida orquesta también fueran testigos de la generosidad de Óscar Custodio.

Incentivos para músicos y aliados

No solo los músicos recibieron regalos; la diseñadora encargada de los trajes de La Bella Luz y otros colaboradores externos también fueron premiados con incentivos económicos como muestra de gratitud.

Incluso los familiares de los trabajadores recibieron un presente y 200 soles en efectivo, entregados junto al popular Lucho Mi Barrunto, quien apoyó en la distribución de los obsequios.

La esposa del empresario, Pilar Torres, acompañó a Óscar Custodio supervisando cada detalle del evento y destacando la importancia de valorar a todos los miembros que forman parte de La Bella Luz.

Mensaje de motivación y agradecimiento

Durante su intervención, Óscar Custodio dedicó palabras motivadoras a todos los presentes, recordando que los logros alcanzados por La Bella Luz son fruto del esfuerzo conjunto.

"Todo lo que se ha hecho acá y todo lo que se logra es de La Bella Luz, y es la que nos da todo. Por lo tanto, nosotros debemos de chambear para mantener a La Bella Luz en el nivel que nos hemos puesto", afirmó el empresario norteño.

