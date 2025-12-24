RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Ministro del Interior presente

Gobierno refuerza la seguridad en Gamarra: Más de 250 efectivos PNP ejecutan control territorial

Para frenar la criminalidad en el emporio comercial de Gamarra, el Gobierno ha reforzado las medidas de seguridad, aplicando un control territorial en la zona, con más de 250 efectivos de la PNP.

Se realizó operativo de control de seguridad en emporio comercial de gamarra.
Se realizó operativo de control de seguridad en emporio comercial de gamarra. (Composición Exitosa)

24/12/2025

Como parte de una estrategia del Gobierno para luchar contra la criminalidad, se ha dispuesto que más de 250 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) realicen un control territorial en el emporio comercial de Gamarra. Así lo anunció este miércoles 24 de diciembre el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

Plan contra la criminalidad

Junto a la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, el titular del Mininter destacó que esta acción forma parte de una estrategia articulada para proteger a comerciantes, trabajadores y ciudadanos de esta zona. La intervención se realizó en varios puntos críticos al rededor del centro de comercio en el distrito de La Victoria.

Se supervisaron los anillos de seguridad, se realizaron patrullajes preventivos y servicios de control desplegados por la PNP. Se hizo énfasis en la prevención del delito, el libre tránsito y la tranquilidad de quienes laboran y acuden a hacer compras al emporio.

El control territorial, llevado a cabo con acciones de vigilancia estratégica, identificación y presencia disuasiva, en coordinación con autoridades locales y representantes del sector comercial fue realizada por más de 250 agentes del orden. Las acciones son propias de la ofensiva nacional del Mindef contra los altos índices de criminalidad.

"Queremos cerrar este año garantizando la tranquilidad de nuestros ciudadanos. Nuestra presencia aquí es para garantizar orden, seguridad y confianza. Vamos a seguir intensificando estos operativos allí donde la ciudadanía más lo necesita", sostuvo el ministro Vicente Tiburcio.

Cambista fue asaltado en Gamarra

El último fin de semana aproximadamente a las 7.00 de la noche se registró el robo a un cambista cuando se encontraba en el interior de una galería del emporio comercial de Gamarra. Dos sujetos accedieron al edificio y con armas en mano, lo redujeron, logrando arrebatarle una suma de dinero que se aproximaba a los 200 mil soles.

Ante ello, los comerciantes expresaron su preocupación por lo ocurrido y exigieron a las autoridades mayor seguridad, tras afirmar que la víctima habría sido seguida en los días previos al atraco. Este robo se dio en el marco del plan 'Navidad Segura 2025', un compromiso del Gobierno que contempla otros tres puntos de comercio de Lima.

Desde La Victoria, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, en representación del Estado, estuvo durante una acción de control territorial en Gamarra. Más de 250 efectivos de la Policía Nacional realizaron operativos para garantizar la seguridad de los comerciantes y sus clientes.

