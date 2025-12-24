Reniec atenderá este 26 y 27 de diciembre: Conoce AQUÍ las sedes que brindarán atención

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) confirmó la atención en sedes este viernes 26 y sábado 27 de diciembre tras la celebración de Navidad. Conoce las sedes que brindarán atención en la siguiente nota.

Atenderá el 26 y 27 de diciembre

Tras las celebraciones por Noche Buena, muchos ciudadanos se preguntan si diversas entidades estatales brindarán su atención con normalidad. Por ello, Reniec informó que los dos días posteriores a Navidad sí se brindará atención a los usuarios.

Por ello, más de 50 centros de atención a nivel nacional ofrecerán servicios relacionados con el Documento Nacional de Identidad (DNI) como realizar diversas solicitudes como la emisión de la cédula de identidad o el recojo de esta.

Sin embargo, la atención en las oficinas de Reniec variará según la sede y el día, de acuerdo a las programaciones realizadas por el organismo. Estos horarios corresponden a la atención que será brindada en la ciudad de Lima.

Oficinas que atenderán el 26 Y 27 de diciembre

Para el 26 de diciembre, la Reniec ha dispuesto las siguientes sedes para la atención al público. En ellas se podrán realizar ciertos trámites como entrega de DNI, entre otros.

En las siguientes oficinas la atención será desde las 08.45 a. m. a 16.45 p. m. por ello, se solicita que los ciudadanos acuden temprano.

OR INDEPENDENCIA

OR MIRAFLORES

OR SAN JUAN DE MIRAFLORES

OR SANTA ANITA

OR BARRANCA

OR CIENEGUILLA

AG CAÑETE

OR SAN JUAN DE LURIGANCHO

OR SAN BORJA

OR VILLA EL SALVADOR

OR CALLAO

Para el 27 de diciembre, las mismas sedes mencionadas con anterioridad brindarán el servicio a los solicitantes. Sin embargo, para ese sábado, la atención irá desde las 08.15 a. m. a 12.45 p. m.

Trámite para obtener el DNIe

Para obtener el primer DNI electrónico el costo de emisión es de S/30 para adultos y de S/16 para menores de edad. Estos montos se mantendrán solo hasta el 31 de diciembre del 2025.

Por otro lado, en los casos de renovación el costo es de S/41 y por duplicado es de S/33. El pago de estas solicitudes se pueden realizar a través de Yape.

Para ello se debe solicitar un ticket de pago en este link y seleccionar el pago correspondiente. Desde Yape, ingresa a yapear servicios y colocar el número de ticket. Este pago también se puede hacer desde un agente BCP.

Este 26 y 27 de diciembre, se brindará la atención en 50 sedes de la Reniec tras la celebración por Navidad. El horario de atención se dará según la sede y el día, y se recomienda acudir de manera puntual.