Ecuador ratifica su decisión en que la ciudad de Huaquillas sea el único paso fronterizo con Perú

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El gobierno de Ecuador comunicó oficialmente al Perú que mantendrá al Centro de Atención Binacional Fronterizo de Huaquillas como el único paso autorizado entre ambos países. La decisión, notificada por vía diplomática, define el esquema actual de control terrestre y concentra el tránsito en dicho punto binacional.

La Cancillería peruana precisó que, pese a esta disposición, el tránsito en el puente internacional Aguas Verdes-Huaquillas se mantiene sin cambios y las operaciones continúan con normalidad. No se han reportado modificaciones en el flujo habitual, aunque las autoridades señalaron que el monitoreo es permanente para detectar cualquier variación en la dinámica fronteriza.

Escala de medidas de control

La decisión ecuatoriana se suma a un conjunto de medidas de control que se han intensificado en la frontera norte. Entre ellas destacan:

Mayor presencia de efectivos policiales y militares en los accesos.

Instalación de puntos de vigilancia adicionales para supervisar el tránsito peatonal y vehicular.

Coordinación técnica entre autoridades migratorias para identificar casos de ingreso irregular.

Refuerzo de operativos contra la delincuencia organizada transnacional, que se ha incrementado en la zona.

Estas acciones buscan garantizar la seguridad y reducir riesgos asociados al contrabando, la migración irregular y el crimen organizado.

📄Comunicado de Prensa 023-25: Sobre decisión del Gobierno del Ecuador acerca de pasos fronterizos autorizados.



👉https://t.co/FYz1jgcgQy pic.twitter.com/LahxflyaC4 — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) December 24, 2025

Propuestas de cooperación

Tras la comunicación de Ecuador, el gobierno peruano entabló contacto con las autoridades de ese país para gestionar la situación. En el diálogo bilateral se plantearon propuestas como:

Implementar patrullajes conjuntos en zonas críticas.

en zonas críticas. Establecer un sistema de información compartida sobre movimientos migratorios y actividades ilícitas.

sobre movimientos migratorios y actividades ilícitas. Reforzar los mecanismos binacionales de seguridad ya existentes, adaptándolos a la nueva disposición de tránsito concentrado.

ya existentes, adaptándolos a la nueva disposición de tránsito concentrado. Promover campañas de sensibilización para la población fronteriza sobre los riesgos de la migración irregular.

La Cancillería peruana reafirmó su disposición a cooperar bajo los acuerdos binacionales y regionales vigentes, destacando la importancia de mantener canales de comunicación activos.

Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional Perú - Ecuador

La decisión de Ecuador de mantener Huaquillas como único paso fronterizo con Perú da pie a una nueva etapa de gestiones migratorias de la frontera norte. Si bien el tránsito en el puente internacional continúa con normalidad, la concentración del flujo en un solo punto exigirá reforzar la cooperación bilateral y ampliar las medidas de control.

El reto ahora es equilibrar la seguridad con la dinámica social y económica de la zona, garantizando que las familias y comerciantes que dependen del tránsito fronterizo no se vean afectados por la incertidumbre.