Milagro en vísperas de Navidad: Gemelas unidas por la espalda fueron separadas en el INSN de San Borja

A pocas horas de celebrarse la Navidad en el Perú, el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja anunció una operación a la que calificó como un "milagro". Dos gemelas que nacieron unidas por la espalda, fueron separadas con éxito, marcando un hito en la medicina nacional y esperanzando a pacientes con similares condiciones.

Una proeza médica

La intervención quirúrgica fue realizada el pasado 18 de diciembre, aunque difundida este miércoles, a vísperas de la Noche Buena. Las siamesas Ailani y Alif fueron superadas por un equipo multidisciplinario del INSN y solo resta esperar que se recuperen para que se vayan a su casa con sus padres.

"Hoy ellas están bien, y su recuperación nos llena de alegría. Pero, así como ellas, en este instituto hay muchos niños internados, con madres y padres que, al igual que sus papás, permanecen día y noche al lado de sus hijos. Esta Navidad debe ser un motivo de reflexión para todos", sostuvo el ministro de Salud, Luis Quiroz.

El titular del Minsa llegó hasta la sede en compañía de la directora del INSN San Borja, Zulema Tomás para visitar a las niñas que nacieron de forma prematura el 5 de octubre en el en el Hospital Hermilio Valdizán. Tres días después las derivaron al mencionado hospital sanborjino, con tres días de vida y menos de tres kilos.

Por la condición de las gemelas, entraron a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Neonatología, donde les realizaron estudios avanzados, entre ellos una resonancia magnética de columna lumbosacra. Tras ser evaluadas por varios servicios, se determinó que deberían ser operadas cuando alcancen un peso adecuado.

Operación fue compleja

Cuatro neurocirujanos, cuatro anestesiólogos, dos cirujanos plásticos, dos neurólogos y cuatro enfermeras instrumentistas participaron de la operación que duró cerca de tres horas. Utilizando tecnologías innovadoras como impresión 3D y realidad virtual, pudieron planificar la operación y reducir riesgos con las menores.

Por último el ministro Quiroz le deseó una feliz Navidad a todos los peruanos y les pidió confiar en el trabajo que está haciendo la gestión del presidente José Jerí. "Les pedimos que confíen en este Gobierno de transición y en el sistema de salud", sostuvo.

