Miss Arequipa 2025 denuncia agresión física por parte de su expareja: "No me voy a callar más"

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocas de la Navidad, un hecho lamentable ha sacudido el mundo de la pasarela peruana luego que una reina de belleza denunciara ser víctima de agresión por parte de su expareja.

Miss Arequipa 2025 realiza grave denuncia

El último martes 23 de diciembre, la Miss Arequipa 2025, Lidia Barbachan, recurrió a sus redes sociales para realizar una grave denuncia pública contra su expareja identificado como Erick Gutiérrez.

"Basta, ya no me voy a callar más. Quiero hacer una denuncia pública en contra de Erick Gutiérrez por haberme retenido y agredido en su hogar el día 17 de diciembre a las 8 de la mañana", narró la modelo en un inicio.

Bajo esa premisa, confesó que fue gracias a sus padres y la ayuda de la Policía Nacional del Perú (PNP) que pudo ser rescatada. Posteriormente a ello interpuso su denuncia en la comisaría.

Confesó que la razón por la cual recientemente da a conocer lo que le sucedió es que "estos días han sido muy difíciles para mí". Además, lamentó que tuviera que continuar con algunos compromisos.

"Realmente ha sido muy difícil poder salir a hablar de este tema y que se me haya tildado de muchas cosas cuando yo todavía no había salido a hablar ni a decir mi verdad", manifestó la reina de belleza.

Maltrato psicológico, físico y amenazas

Acto seguido, Lidia Barbachan reveló que no es la primera vez que es víctima de agresión. En tal sentido, enfatizó que "tiempo atrás recibí amenazas, maltrato psicológico y físico".

"Es por eso que hasta el día de hoy nunca hablé. Esta persona no solamente me amenzaba sino contra mi familia y contra mi círculo es por eso que tuvo mucho miedo y nunca hablé de este tema", refirió la Miss Arequipa 2025.

Trajo a la memoria que inició su relación con Erick Gutiérrez en 2023 y que "aparentaba" ser bueno con ella "durante una buena parte que estuve con él".

Sostuvo que intentó poner punto final a dicha romance, pero que su expareja la amenazaba con subir videos íntimos de ambos a las redes sociales. Además, señaló que el 17 de diciembre el hombre "atentó contra mi cuerpo y mi dignidad".

Asimismo, dijo que le agredió el rostro, le jaló el cabello e inclusive usó una correa en su contra, todo esto en presencia de su madre y padre "que no hiceron nada" por defenderla.

Es así como mediante sus redes sociales, Lidia Barbachan, Miss Arequipa 2025, realizó una denuncia pública en la que acusó a su expareja de agredirla física y psicológicamente. Además, sostuvo que la amenazó de muerte.