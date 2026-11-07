Papa León XIV: EsSalud activa "Escuadrón Preventivo" en Gamarra por altas temperaturas

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Salud

El Seguro Social de Salud (EsSalud) desplegó de forma oficial al denominado "Escuadrón Preventivo" en las inmediaciones del emporio comercial de Gamarra para brindar orientación integral a la ciudadanía frente a la ola de calor. La iniciativa asistencial busca resguardar la integridad de miles de comerciantes, trabajadores y transeúntes ante eventuales cuadros de deshidratación, quemaduras cutáneas y golpes de calor originados por la radiación solar.

Orientación médica sobre el golpe de calor y la protección de la piel

Un equipo multidisciplinario integrado por médicos y especialistas de la institución advirtió fehacientemente que la exposición prolongada a temperaturas extremadamente elevadas representa un severo factor de riesgo capaz de desencadenar cuadros agudos de golpe de calor, afección que requiere una inmediata atención médica de urgencia.

Frente a este escenario climático, los profesionales de la salud insistieron en la necesidad de reconocer de manera oportuna síntomas de alerta primarios como cefaleas intensas, náuseas, mareos, desorientación y un aumento repentino de la temperatura corporal, recomendando el traslado inmediato del paciente hacia zonas sombreadas y ventiladas mientras se efectúa la evaluación asistencial respectiva.

Paralelamente, los especialistas en dermatología recalcaron la urgencia de adoptar hábitos permanentes de protección cutánea mediante la aplicación rigurosa de fotoprotectores con factor de protección solar (FPS) de 50 o superior, la utilización de prendas holgadas de algodón en tonos claros y el empleo de sombreros de ala ancha junto con gafas de sol dotadas de filtro UV certificado.

La entidad brindará orientación.

Pautas de nutrición y medidas sanitarias en los puestos de trabajo

En el plano nutricional, el personal de salud recomendó de manera enfática a la población mantener una ingesta constante de agua potable a lo largo de la jornada diaria sin esperar a manifestar la sensación de sed, priorizando el consumo de frutas y verduras de elevado contenido hídrico y desaconsejando por completo el consumo de bebidas azucaradas o carbonatadas por su escaso valor hidratante.

En cuanto al ámbito de la salud ocupacional, la entidad instó a los representantes de los centros de trabajo y galerías comerciales a implementar medidas preventivas obligatorias, tales como la habilitación de pausas operativas a la sombra, la disposición permanente de puntos de agua para el personal y la reprogramación de las tareas físicas de alta exigencia fuera de los horarios de mayor radiación solar.

Asimismo, la estrategia médica fijó su principal base de operaciones en la intersección de los jirones Humboldt y América, en el Damero B del emporio comercial, mediante una labor interinstitucional coordinada entre el Seguro Social, la Municipalidad Distrital de La Victoria y los principales gremios empresariales de la zona para asegurar un despliegue sanitario sostenido en favor de la comunidad.

En ese sentido, EsSalud ratificó su compromiso de acercar los servicios de prevención y orientación médica a las zonas de mayor afluencia comercial para garantizar la salud de la ciudadanía durante la visita del papa León XIV.