La inédita foto de Lionel Messi recordando su primera copa internacional ganada en el Perú

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Una fotografía difundida en redes sociales mostró al futbolista argentino Lionel Messi posando junto a un aficionado con un recuerdo de su primer título internacional, obtenido en Perú en 1996. En aquella oportunidad, el atacante visitó la capital peruana vistiendo la camiseta de Newell's Old Boys para disputar la XII edición de los Juegos de la Amistad.

El paso del delantero argentino por el torneo infantil en territorio peruano

Durante el año 1996, el talentoso atacante formó parte de la delegación oficial del plantel perteneciente a la categoría 1987 del club Newell's Old Boys que emprendió el viaje hacia la capital peruana con el firme propósito de disputar un exigente torneo internacional de menores que congregaba a las mejores promesas futbolísticas del continente.

En el transcurso de los diversos encuentros que conformaron dicha competencia juvenil, la escuadra rosarina exhibió un nivel de juego sumamente superior, caracterizado por un alto rendimiento colectivo e individual que la condujo a avanzar con total solidez a lo largo de las distintas fases eliminatorias hasta instalarse de manera indiscutible en la gran definición por el campeonato.

En el partido definitivo que cerró el certamen, el conjunto argentino se impuso categóricamente por un abultado marcador de 7-1 frente a la representación nacional de la Academia Cantolao, consolidando de esta manera una actuación descollante del joven atacante rosarino, quien se lució al anotar tres anotaciones que sellaron la histórica consagración del equipo en suelo peruano.

🚨Leo Messi😀recibió la medalla de campeón🥇de su primer TORNEO INTERNACIONAL, la copa de la amistad de 1996 en Perú🇵🇪! Leo jugó este torneo con la categoría 87 de Newell's Old Boys que se enfrentó en la final a Cantolao A el 4 de febrero de 1996. Resultado: Newell's🇦🇷7-1🇵🇪Cantolao A, Leo Messi: 3⚽️ Lee también Selección argentina anuncia que nadie usará la camiseta 10 de Messi hasta las Eliminatorias 2027 November 7, 2026

Difusión de la imagen y repercusión del recuerdo deportivo en redes sociales

Tres décadas exactas después de aquella recordada consagración juvenil obtenida en la capital, un hincha identificado en las plataformas digitales compartió a través de la red social X una fotografía actual junto al consagrado delantero del Inter Miami, en la cual se aprecia al deportista sosteniendo y luciendo el impreso gráfico de aquella competición formativa.

En la instantánea capturada junto al aficionado, el célebre jugador dejó ver una evidente reacción de entusiasmo, nostalgia y cercanía al reencontrarse visualmente con las etapas iniciales de su exigente proceso de formación en el balompié sudamericano, mucho antes de cruzar el océano Atlántico para iniciar su inolvidable periplo profesional en Europa.

El contenido fotográfico difundido en el entorno digital generó de manera inmediata un amplio alcance, viralización e innumerables interacciones entre los millones de seguidores del deporte rey en todo el planeta, al registrar un pasaje histórico, entrañable y sumamente poco conocido vinculado a las primeras experiencias competitivas del deportista en territorio nacional.

En ese sentido, Lionel Messi posó con la imagen de su primera consagración internacional en la capital peruana, recordando los inicios de su carrera futbolística antes de consolidarse en la élite del deporte mundial.