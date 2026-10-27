Keiko Fujimori tras visitar colegio en Santa Anita: "Este será el primer de 2 mil colegios que vamos a construir"

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde Santa Anita, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, partició en la colocación de la primera piedra de la nueva IE N.° 1211 José María Arguedas Altamirano, que beneficiará a más de 800 estudiantes y permitirá superar las condiciones provisionales en las que actualmente reciben clases.

La presidenta Keiko Fujimori colocó la primera piedra de un nuevo colegio en Santa Anita y anunció que esta obra será la primera de los 2 mil colegios que, según indicó, se construirán durante los próximos cuatro años.

"Estoy acompañada por el ministro Chang y por el director. Hoy se está viviendo una fiesta porque aquí habrá un colegio moderno, con laboratorio, con talleres, con espacios para hacer educación física, un lugar digno, moderno, conectado que garantice una educación de calidad, este será el primer colegio de 2 mil colegios que vamos a construir en los próximos 4 años 10 meses", afirmó la mandataria.

En desarrollo...