Ministro del Interior verificó integración de cámaras del transporte público al C4 de la PNP

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para nadie es un secreto que el sector del transporte urbano es uno de los más afectados por la ola de criminalidad que vive el país. Por ello, la PNP viene haciendo denodados esfuerzos para combatir a las organizaciones delincuenciales que a diario atentan contras los buses, conductores y hasta pasajeros.

Cámaras se integran al C4 de la PNP

De momento, un reducido número de unidades ya cuenta con cámaras de seguridad las cuales serían clave para identificar a los extorsionadores. Estos dispositivos vienen siendo integrados al Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones (C4) de la Policía Nacional del Perú con la finalidad de controlar toda esta información en un solo punto.

Precisamente, el ministro del Interior, José Zapata realizó una visita inopinada al C4 de la PNP para verificar el avance de dicho proceso. Según precisó, con el correr de las semanas más cámaras se integrarán la base de datos para tener una herramienta sólida conta la extorsión y sicariato que abunda en el país.

"Con apoyo de la inteligencia artificial se identifica inmediatamente a las personas requisitoriadas logrando su captura. Dado el fenómeno delictivo de las extorsiones y homicidios, prontamente en los próximos días se van a integrar las cámaras de algunas empresas de transporte urbano de Lima Metropolitana", indicó a Andina.

José Zapata lidera la cartera del Interior.

Proyectan 3000 cámaras más

En esa misma línea, el responsable de la cartera del Interior aseguró que a la fecha hay poco más de 200 cámaras operativas. Sin embargo, su proyección es superar las 3000 para poder brindar un mejor servicio en favor de los transportistas.

Incluso, Zapata dejó en claro que ya se han visto resultados en los últimos meses ya que han logrado detectar a ciudadanos que eran solicitadas por las entidades de justicia lográndolas poner a disposición de las autoridades.

"Estamos hablando que ya se encuentran en funcionamiento 239 cámaras aproximadamente de más de 3 000 que se tienen proyectadas y es más, en los últimos meses ya hemos tenido resultados, personas solicitadas por la justicia han sido detectadas desde este centro e intervenidas inmediatamente por la Policía Nacional del Perú y llevadas a los órganos jurisdiccionales que son solicitados", añadió.

Es importante precisar que en los próximos días un total de 40 mil cámaras serán adquiridas por la Municipalidad de Lima los cuales llegarán en cualquier momento.

En resumen, el ministro del Interior, José Zapata, supervisó la integración de cámaras de seguridad del transporte urbano al C4 de la PNP.