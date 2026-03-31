Santa Anita: Hallan muerta a joven en cuarto alquilado y familia señala como principal sospechoso a su vecino

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un macabro asesinato ha alarmado a los vecinos de Santa Anita. Una joven estudiante de enfermería fue hallada sin vida en el interior del cuarto que alquilaba desde hace seis meses. Sus familiares sospechan que el responsable del crimen sería su vecino, quien fue visto poco después de que la joven dejara de asistir a su centro de labores de forma repentina.

Estudiante es hallada muerta en su cuarto

Según informó a nuestro reportero, Luciano Tomatis, la víctima fue identificada como Elvira Malquia Chillo (30) y había llegado a Lima desde Huánuco hace seis meses para trabajar y poder pagar su título de enfermería.

Los familiares de la víctima se alarmaron la mañana de ayer, 30 de marzo, debido a que una compañera de trabajo de Elvira les comunicó que no había asistido a su centro de labores, lo cual era poco usual en ella, ya que se trataba de una persona muy responsable.

Cuando llegaron a la vivienda que alquilaba, el dueño de la casa encontró a la joven sin vida. Los familiares indicaron que Elvira habría sido hallada con diversos hematomas en las piernas y la espalda, lo cual sería un indicio de agresión o forcejeo. Además, su cuarto estaba desordenado, como si alguien hubiera rebuscado entre sus pertenencias.

La familia también indicó que sospechan que su vecino estaría implicado en el crimen. "Sospechamos del vecino, es un mototaxista que también vivía aquí. Se llevó su celular, su laptop y un balón de gas. El dueño dijo que escuchó ruidos y, cuando subió, vieron al vecino con rasguños en la cara", declaró un familiar de Elvira.

La Policía ya inició las investigaciones correspondientes, mientras que la familia de la joven estudiante de enfermería exige justicia para la mujer que había llegado a Lima con el sueño de convertirse en una profesional, pero terminó perdiendo la vida de forma terrible.

🔴🔵 Santa Anita: Mujer fue hallada sin vida en cuarto que alquilaba; familia sospecha de vecino.



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Otros crimen en Santa Anita

Un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) se entregó a las autoridades tras confesar el asesinato de su pareja, también policía, al interior de la habitación en la que convivían en Santa Anita. Según información policial, el sujeto permanece detenido a la espera de las diligencias respectivas.

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio de comunicación, el crimen se habría cometido en horas de la madrugada de este martes 24 de marzo, exactamente en la calle Las Palmeras, en donde se ubica un edificio de cuatro pisos.

Precisamente en el cuatro piso, ocurrió el asesinato de la fémina de tan solo 20 años, que también se desempeñaba como suboficial de la PNP y pertenecía a la Unidad de Tránsito Este l. Fue su propia pareja, identificado como Felipe Mario Gutiérrez (23) quien la desvivió tras dispararle a la altura de la cabeza.

Es así que, el caso ha generado conmoción en Santa Anita, mientras la Policía continúa con las diligencias para esclarecer lo ocurrido. La familia exige una pronta captura del responsable y justicia para Elvira, recordándola como una joven trabajadora que llegó a Lima con sueños que fueron truncados por este crimen.