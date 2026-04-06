Tekashi 6ix9ine revela que Nicolás Maduro olía mal en prisión: "Te lo juro por Dios"

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Cuando uno piensa que ya lo había escuchado todo de Tekashi 6ix9ine, llega y vuelve a encender redes con una historia digna de película. Tras salir de prisión, el rapero no solo contó cómo fue su convivencia con Nicolás Maduro en el misma cárcel, sino que reveló hasta cómo olía el exmandatario al llegar y presumió un peluche de Bob Esponja autografiado por él.

Tekashi 6ix9ine cuenta cómo fue la llegada de Maduro

Luego de cumplir una condena de 90 días en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, Tekashi 6ix9ine decidió abrirse en una transmisión en vivo junto a Adin Ross y relatar su experiencia con Nicolás Maduro, quien fue capturado el 3 de enero de 2026 junto a Cilia Flores en la Operación Resolución Absoluta.

El rapero aseguró que, desde el primer momento, intentó mantener una relación cordial con el exmandatario: "No quería molestarlo. No quería parecer como un fan... en cuanto él entró, yo estaba como: 'Oye, lo que necesites'", señaló durante el directo.

Sin embargo, Tekashi no pudo evitar hablar de un detalle que llamó la atención de todos: el olor que emanaba NicolásMaduro al llegar al centro de detención. "No, olía bien... bueno, olía a mier** cuando salió de la caja, como de la unidad antiterrorista**", confesó, generando risas y comentarios en redes sociales.

Con el paso de los días, explicó que la situación cambió y que Nicolás Maduro pudo asearse, mejorando la situación: "Pero luego, ya sabes, pudo tomarse el tiempo de bañarse y esas cosas".

Tekashi 6ix9ine presume autógrafo de Nicolás Maduro

El rapero también detalló cómo era la disposición de los espacios dentro del penal y la proximidad entre ambos. "Literalmente, te lo juro por Dios... el final de mi cama es neón, y el inicio de mi cama es Maduro", comentó, explicando que compartieron el área y que el exmandatario dormía justo enfrente de él.

Además, Tekashi mostró un peluche de Bob Esponja firmado por Nicolás Maduro: "Literalmente, solo pensé que conseguir una firma es una maldita leyenda", indicó al mostrar el objeto, que se viralizó rápidamente en redes.

Con su reciente confesión, Tekashi 6ix9ine volvió a acaparar titulares al detallar la convivencia con Nicolás Maduro en la cárcel, destacando desde su llegada —cuando el exmandatario, tras horas sin poder bañarse, "olía mal" al entrar a prisión y, de paso, presumir una firma de Maduro en su peluche de Bob Esponja.