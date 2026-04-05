Artemis II: Netflix transmitirá en vivo el histórico sobrevuelo lunar de la misión de la NASA

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La NASA confirmó que este lunes 6 de abril se llevará a cabo el esperado sobrevuelo lunar de la misión Artemis II, un hito que marcará la mayor distancia recorrida por seres humanos de la Tierra a la Luna.

Este evento especial no solo será transmitido en vivo por los canales oficiales de la agencia espacial, sino que también por plataformas de streaming como Netflix, YouTube, HBO Max, Amazon Prime, Peacock y NASA+, ampliando el acceso a millones de espectadores en todo el mundo.

¿Cuándo y dónde verlo en Perú?

La transmisión oficial del sobrevuelo lunar de Artemis II podrá seguirse en Perú este lunes 6 de abril desde las 12:00 p.m. a través de Netflix, además de los otros canales oficiales de la NASA.

La cobertura incluirá imágenes en tiempo real de la cápsula Orión y de la tripulación mientras se aproxima a la cara oculta de la Luna, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados de la exploración espacial contemporánea.

Cuenta regresiva para el sobrevuelo lunar

Detalles del sobrevuelo

La misión está integrada por el comandante Reid Wiseman, junto a los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Ellos serán los primeros en acercarse a la cara oculta de la Luna en más de medio siglo, aportando observaciones y fotografías de alta resolución que enriquecerán el conocimiento sobre nuestro satélite natural.

Durante la tarde del lunes, la cápsula Orión realizará un recorrido de seis horas alrededor de la Luna, alcanzando una distancia récord de 406,773 kilómetros desde la Tierra. En ese lapso, la tripulación perderá comunicación por radio con el control de misión durante unos 40 minutos, un procedimiento previsto y controlado por la NASA.

Aunque no habrá alunizaje, los astronautas han preparado una lista detallada de características de la superficie lunar que serán fotografiadas y analizadas, incluyendo zonas de la cara oculta que nunca han sido observadas directamente por humanos.

Thanks to our @NASAArtemis II astronauts for working on the weekend!

The fourth day of their mission brought more crew preparations for Monday's trip around the Moon and stunning new images from their vantage point. What views are you most excited to see? pic.twitter.com/CFmFYQRmYT — NASA (@NASA) April 5, 2026

Regreso a la Tierra

Tras diez días de misión, la cápsula Orión tiene previsto amerizar en la costa de San Diego el próximo viernes, completando así una de las travesías espaciales más ambiciosas de la era moderna.

La misión Artemis II forma parte del programa que busca preparar el camino para un futuro alunizaje con tripulación en Artemis III. Además, representa un paso clave en los planes de la NASA de establecer una presencia sostenible en la Luna y, eventualmente, avanzar hacia la exploración de Marte.

El sobrevuelo de Artemis II no solo será un acontecimiento científico, sino también un espectáculo global gracias a la transmisión en múltiples plataformas. Con cuatro astronautas a bordo y un recorrido histórico alrededor de la Luna, la misión promete inspirar a nuevas generaciones y reafirmar el interés mundial por la exploración espacial.