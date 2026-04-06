Obtén un préstamo para pagar deudas a una tasa de interés desde 1% mensual en Trujillo

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Las deudas pueden convertirse en una carga significativa y generar estrés en la vida de cualquier persona. Ya sea por préstamos personales, tarjetas de crédito, hipotecas u otras obligaciones, el pago constante de intereses y cuotas mensuales puede volverse difícil de manejar.

Si tus deudas están empezando a afectar tu calidad de vida, es probable que sea momento de evaluar un préstamo para pagarlas. Esta alternativa te permite ordenar tus finanzas al consolidar todas tus obligaciones en una sola entidad.

Un préstamo para pagar deudas, como el que ofrece Prestamype, es una herramienta financiera que facilita la unificación de tus compromisos en una única cuota mensual, generalmente con una tasa de interés más competitiva que la de tus deudas actuales. Así, no solo simplificas tus pagos, sino que también puedes optimizar el costo de tu financiamiento y reducir la carga emocional que generan las deudas.

¿Qué beneficios te ofrece el préstamo de Prestamype?

Tener varias deudas con diferentes tasas de interés y fechas de pago puede volverse difícil de gestionar. Con el préstamo de Prestamype, puedes simplificar esta situación, ya que está diseñado para ayudarte a consolidar tus deudas y ordenar tus finanzas.

Este préstamo te ofrece los siguientes beneficios:

Montos altos : desde S/15 mil hasta S/2 millones.

: desde S/15 mil hasta S/2 millones. Tasa de interés mensual desde 1.05 %

desde 1.05 % Plazos de pago desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.

desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación. Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.

que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio. Desembolso rápido : 15 días en promedio.

: 15 días en promedio. Cronogramas a medida : Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo. Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Libérate de preocupaciones y precalifica en solo unos minutos en su web oficial AQUÍ.

¿Cómo calificar al préstamo para pagar deudas?

Para precalificar el préstamo debes cumplir con estos requisitos básicos:

Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía en Trujillo .

. El inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

Además, debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

¡No esperes más! Descubre si pre-calificas a un préstamo aquí y libérate de preocupaciones.

¿Prestamype es confiable?

Prestamype es una de las fintech más importantes del Perú. Con más de 9 años de experiencia en el sector financiero, ha construido una sólida trayectoria que le ha permitido desembolsar más de S/ 1,600 millones en financiamiento y apoyar a más de 6,500 peruanos.

Además, cuenta con el respaldo de reconocidos socios estratégicos como AVP Ventures, Inca Ventures, Salkantay Ventures, Oikocredit, BID Lab, Alive Ventures y Triple Jump, quienes han confiado en su crecimiento a través de diversas rondas de inversión a lo largo de los años. Recientemente, la fintech ha logrado levantar una ronda puente y línea de crédito por US$27 millones con lo que busca impulsar el financiamiento de préstamos.

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