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Tragedia en VES: Hombre queda desfigurado tras salvaje ataque de un pitbull en pleno viernes santo

Daniel Quinteros Gómez de 42 años quedó tendido en el pavimento luego de ser atacado salvaje y repentinamente por un perro de raza pitbull en Villa El Salvador. Familiares exigen justicia.

Perro de raza pitbull atacó a hombre en Villa El Salvador.
Perro de raza pitbull atacó a hombre en Villa El Salvador. (Composición Exitosa)

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/04/2026

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Un trágico hecho ocurrió sobre la mañana del viernes santo en Villa El Salvador cuando un perro de raza pitbull atacó a un hombre de manera repentina. Producto de esta salvaje suceso, la víctima quedó completamente desfigurada por lo que sus familiares claman por justicia.

Hombre queda desfigurado tras ser atacado por pitbull

De acuerdo a testigos, Daniel Quinteros Gómez de 42 años se encontraba a las afueras de su domicilio ubicado en el sector 2, grupo 1 del mencionado distrito jugando junto a su sobrino. En ese momento, el can apareció de manera sorpresiva y se abalanzó contra él directo a su rostro.

Fueron varios segundos de terror donde el animal atacaba sin reparo al hombre hasta que lo dejó tirado en plena vía pública. En ese momento, vecinos y familiares intentaron auxiliarlo y lograron llevarlo al Hospital de Villa El Salvador.

Según comentaron, el hombre presentaba graves heridas en la frente producto de lo salvaje del ataque. Gracias a las cámaras de seguridad de otra vivienda se pudo apreciar como el animal ataque al hombre sin razón alguna por casi 18 segundos.

La hermana exige justicia ya que indicó que esta no es la primera vez que el perro protagoniza un hecho similar. Además, el dueño de la mascota no se haría responsable de la situación lo que empeora aún más las cosas.

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"Está totalmente desfigurado porque le ha abierto toda la frente. Yo la verdad quiero justicia porque el perro tiene varias denuncias y el dueño no se hace responsable", indicó a América Noticias.

PNP captura al dueño

Ante el reclamo de los parientes de Quinteros Gómez, agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta la casa del dueño del perro el cual fue identificado como Javier Junior Guillén Bardales.

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El sujeto fue llevado a la comisaría de Villa El Salvador donde se vienen dando las diligencias de rigor. Vecinos del lugar exigen que las autoridades tomen cartas en el asunto ya que en la zona juegan niños y el can agresor suele caminar suelto en más de una oportunidad.

A su vez, los familiares piden que el dueño del animal se haga responsable de los gastos médicos del agredido.

En resumen, un perro de raza pitbull atacó salvajemente a un hombre en Villa El Salvador en pleno viernes santo. La víctima quedó con el rostro desfigurado y se viene recuperando en el hospital del distrito.

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