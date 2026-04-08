PNP presenta resultados de operativos del 31 de marzo y el 7 de abril: Se desarticularon 274 bandas criminales

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Gral. Óscar Arriola Delgado, en compañía de altos mandos de la institución, presentó los resultados de los operativos policiales llevados a cabo entre el 31 de marzo y el 7 de abril, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad.

Desde la sede del Escuadrón Verde en el Cercado de Lima, la máxima autoridad policial destacó que se desarticularon cinco organizaciones criminales y se desmantelaron 274 bandas delictivas, lo que permitió la detención de 5 423 peruanos y 239 extranjeros por diversos delitos, además de la captura de 1 339 personas que contaban con requisitoria vigente.

Resultados:

Arriola Delgado señaló que, en coordinación con la Superintendencia Nacional de Migraciones, en lo que va del 2026, se han realizado 2 013 operativos de fiscalización en todo el país, interviniendo a 31 981 extranjeros. Como resultado de estas acciones conjuntas, informó que se han dictado 2 501 órdenes de expulsión, de las cuales 1 319 ya han sido ejecutadas, de acuerdo al debido proceso.

Con referente a los operativos contra la delincuencia de la última semana, reportó el decomiso de 40 617 paquetes de PBC (989 envoltorios más 87 kg. de clorhidrato de cocaína -king-size- y 4 886 envoltorios más 618 kg. de marihuana).

Además, se incautaron 18 724 cartuchos de dinamita, 114 armas de fuego y se recuperaron 295 vehículos reportados como robados. Sobre esto último, el jefe policial entregó cinco unidades a sus respectivos propietarios.

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) reportó el internamiento de 223 armas a nivel nacional y la emisión de 506 licencias de posesión y uso, mientras que 161 fueron canceladas por incumplimiento de la normativa.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | El general de la Policía Nacional Óscar Arriola presentó en el patio de honor del Escuadrón Verde los resultados de la lucha contra la delincuencia del 31 de marzo al 7 de abril a nivel nacional. Precisó que a la fecha se han ejecutado 23 mil... pic.twitter.com/q2W820P9N8 — Exitosa Noticias (@exitosape) April 8, 2026

Destaca reducción de homicidios, extorsiones y robos

En tanto, el comandante general de la PNP hizo un balance comparativo sobre los índices relacionados a los delitos de homicidios, extorsiones y robos, tres de los principales flagelos que atentan a diario contra la población, en especial a empresarios, emprendedores y transportistas.

En ese sentido, reveló que, durante el período del 1 de enero al 6 de abril de 2025, se registraron 776 atentados contra la vida; sin embargo, en el mismo rango de tiempo de este año, se tienen reportados 696 casos.

Sobre el delito de extorsión, del 1 de enero al 7 de abril del año pasado, mencionó que fueron denunciados 7 187 casos y, en lo que va del 2026, la cifra es de 4 220. En el mismo lapso, Arriola reportó, que se tomó conocimiento de 16 176 casos de robo, habiéndose reportado hasta el día de ayer la cifra de 13 555.

El #Mininter y la #PNP continúan su lucha frontal contra la criminalidad, logrando en el último año una reducción de 10.31% en homicidios, 41.28% en extorsiones y 17.44% en robos. pic.twitter.com/AmjgE8Oz2l — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) April 8, 2026

Desde la PNP aseguran que estas acciones serán permanentes en el marco de su lucha contra la inseguridad ciudadana para devolverle la tranquilidad a la ciudadanía.