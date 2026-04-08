Transparencia liderará conteo rápido de votos durante elecciones: "Apuntamos garantizar la legitimidad de la jornada"

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de meses de espera y de un ambiente político bastante particular, este domingo 12 de abril se llevarán a cabo las elecciones generales 2026. Durante esta fiesta de la democracia, millones de peruanos elegirán al presidente de la República, senadores, diputados y otras autoridades para los próximos 5 años.

Transparencia realizará conteo rápido el 12 de abril

A lo largo de la jornada electora, diferentes organismos del gobierno y fuera de él se desplegarán por todo el territorio para observar que la misma pueda llevarse a cabo de la mejor manera y sin media inconvenientes. Respecto a ello, Exitosa conversó Omar Awapara Franco, secretario general de Transparencia, organización que dirá presente en la fiesta de la democracia.

De acuerdo a lo indicado, el objetivo principal de esta entidad durante el domingo 12 de abril es que no se repita lo ocurrido en los comicios del 2021 donde la victoria de Pedro Castillo se vio opacada por una denuncia masiva de fraude.

Según comentó, y tal como lo han hecho en otras jornadas electorales, sus integrantes realizarán un conteo rápido de las actas para brindar un resultado muy cercano al que dará ONPE y que no solo se brinde un flash a boca de urna que suelen dar las encuestadoras.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Omar Awapara Franco, secretario general de Transparencia, anunció que la organización liderará el conteo rápido de votos durante las Elecciones Generales junto al Instituto Nacional Demócrata de EE.UU. e Ipsos. "Estamos apuntando a... pic.twitter.com/ShT1iIEC5l — Exitosa Noticias (@exitosape) April 8, 2026

"Lo que queremos traer es una garantía del proceso. Recordarás que en el 2021 hubo ciertos cuestionamientos que se levantaron sobre la base de una denuncia de fraude en mesa. Ahora lo que queremos hacer es que, de donde recojamos resultados, esas mesas hayan estado observadas, vigiladas, resguardadas desde su apertura hasta el momento donde se recogen los votos", indicó.

Validar, custodiar y garantizar la jornada electoral

Eso sí, Awarapa dejó en claro que las mesas de donde recogerán estos resultados primarios estarán debidamente resguardadas desde su apertura hasta su cierre a las 5 de la tarde del domingo.

La idea principal es no repetir el escenario del 2021 donde los resultados primarios brindados por medios y encuestadoras terminó siendo completamente distinto a los que se dieron al final del conteo de actas.

"Nuestra metodología sigue ese orden, esa consigna. No estamos solamente apuntando a recoger resultados, sino también a validar, custodiar y garantizar la legitimidad de toda la jornada de votación", añadió.

En resumen, Transparencia realizará un conteo rápido durante las elecciones generales del 12 de abril para dar resultados iniciales que puedan acercarse a los que dará la ONPE tras el conteo general.