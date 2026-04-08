Jefa del Reniec acusa falta de presupuesto por más de S/ 50 millones para contratar más personal por el año electoral

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde Koechlin, estuvo esta mañana en Exitosa, a cuatro días de celebrarse las elecciones generales en todo el país, para dar alcances sobre la labor de su personal para con la ciudadanía en el marco de los comicios.

Asimismo, la funcionaria también acusó una falta de presupuesto para optimizar el servicio que brindan durante no solo la jornada democrática de este 12 de abril y la segunda vuelta electoral, también en las elecciones regionales y municipales que se llevarán a cabo el próximo domingo 4 de octubre.

Situación del Reniec:

En el marco de la justa democrática que empezará definir a las próximas autoridades nacionales y a fin de que la mayor cantidad de peruanos tengan su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, Velarde Koechlin resaltó, que las agencias que cuenten con centros de impresión estarán abiertas este 12 de abril hasta las 4:00 p. m. , una hora antes de que se cierren los locales de votación al electorado.

No obstante, pese al esfuerzo de su equipo humano, acusó que la cantidad de servidores no es la suficiente, teniendo en cuenta las jornadas electorales de este año y, por ende, la alta demanda de servicios que tienen que brindan a los usuarios de todo el país.

"Este es un año electoral, es un año muy grande, y como nunca tenemos una gran carga. Casi hemos duplicado el número de personas que están yendo a nuestras agencias. Lamentablemente, nos hubiera gustado tener un presupuesto este año, se ha visto que le han dado un presupuesto al JNE, a ONPE, al Reniec no nos han dado ese presupuesto que hemos esperado. Solicitamos S/ 50 millones, no lo hemos tenido", puntualizó.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, la jefa nacional del RENIEC, Carmen Velarde Koechlin, advirtió que la entidad no recibió los S/ 50 millones solicitados para el año electoral. Además, señaló que el Ministerio de Economía aún no aprueba el proyecto que permitiría... pic.twitter.com/j2uaYkdj3t — Exitosa Noticias (@exitosape) April 8, 2026

En esa línea, emplazó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a que pueda remitir un informe a la Contraloría sobre el proyecto del Reniec con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el cual permite implementar centro de impresión del DNI en todas las regiones del Perú.

"Reduces también los plazos de entrega, nos va a permitir que ahí mismo, en las ciudades, se comience a verificar la documentación, nos permite mayor descentralización", denunció.

¿Cómo realizar el procedimiento virtual para el DNI 3.0?

Desde el Reniec buscan que más personas recurran a la virtualidad al momento de realizar todo tipo de trámite. A continuación, te explicamos cómo realizar el procedimiento desde el lugar donde te encuentres para que adquieras tu DNI electrónico 3.0. para que luego puedan ser recogidos en las sedes más cercanas a ti.

Realiza el pago con el código 02121 , mediante los canales vigentes del Reniec: Yape o Agente BCP , previa generación de un ticket en la página web de la entidad (aquí). También puede pagarse vía Pagalo.pe , agencias del Banco de la Nación o tarjetas de débito o crédito , siendo el monto a pagar S/ 30 .

con el , mediante los del Reniec: o , previa de un en la de la entidad (aquí). También puede pagarse vía , del o o , siendo el . Descarga el aplicativo "DNI Biofacial" del Reniec en el celular . Esta APP permitirá verificar la identidad del ciudadano con la imagen del rostro y actualizar la fotografía del DNI tomando en cuenta las recomendaciones .

el del Reniec en el . Esta permitirá la del ciudadano con la y la del DNI tomando en cuenta las . Ingresa a la plataforma web www.reniec.gob.pe (Servicios en línea) desde una computadora o celular y elegir la opción "Renovación por caducidad del DNI" .

desde una o y elegir la . Valida los datos que se solicita y elegir la agencia más cercana o de su preferencia para el recojo del DNI electrónico.

los datos que se solicita y la agencia más cercana o de su preferencia para el del DNI electrónico. Posteriormente, llegará un mensaje de confirmación del trámite al correo electrónico registrado.

del trámite al registrado. En la misma página web verifica el avance del trámite. Solo cuando llegue a 100 % podrás acudir a una agencia para recoger tu nuevo DNI electrónico 3.0 .

También, puedes ingresar a este link para encontrar el paso a paso de la renovación de DNI azul caduco o por caducar a DNI electrónico. Es necesario recordar que, los trámites de DNI de menores de edad se hacen de manera presencial en agencias.

Desde la entidad aseguran que continuarán brindado sus servicios de la mejor manera posible en favor de la población, esperando que sus demandas puedan ser atendidas a la brevedad posible.