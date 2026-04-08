Elecciones 2026: Fuerzas Armadas desplegarán más de 45 mil agentes para resguardar jornada electoral

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo, anunció el despliegue de más de 45 mil efectivos de las Fuerza Armadas (FF.AA.) a nivel nacional para garantizar un adecuado desarrollo de las Elecciones Generales 2026, el próximo domingo 12 de abril.

El titular de la PCM precisó que el despliegue de los agentes programado para las comicios será el resultado de un trabajo coordinado entre los ministerios de Defensa y el Interior, en conjunto con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) y autoridades de todo el país.

Militares garantizarán orden durante Elecciones

En una ceremonia, el premier aseguró que los militares "cumplirán una tarea fundamental" cuidando el derecho democrático de los ciudadanos de emitir sus votos en las urnas.

Asimismo, precisó que el papel que cumplirán las Fuerzas Armadas en esta fecha será "neutral", ateniéndose a garantizar condiciones de seguridad, orden y acceso.

"Las Fuerzas Armadas cumplirán una misión estrictamente neutral de apoyo al proceso electoral, resguardando locales, material electoral, acceso y condiciones de orden, para que la jornada se desarrolle con seguridad y normalidad", sostuvo desde la Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército del Perú, con sede en Chorrillos.

Según el padrón oficial elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), un total de 27,235,432 peruanos se encuentran habilitados para votar en esta jornada electoral.

Transporte público reforzará operaciones por Elecciones

A fin de garantizar el correcto desplazamiento de miles de votantes en Lima Metropolitana, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) decidió que el transporte público funcionará el día de los comicios como un día laborable normal, con un recorrido que iniciará a partir de las 5:00 a.m.

En esa línea, también anunció que el Metro de Lima, en su Línea 1, realizará alrededor de 100 viajes extra para atender la alta demanda de pasajeros. Así, el servicio estará habilitado de 5:30 a.m. a 10 p.m. y realizará 96 viajes adicionales a un domingo regular, con una frecuencia vehicular de 3 a 15 minutos.

La decisión de ampliar la flota del transporte público y la frecuencia de atención, sumado a la decisión de desplegar agentes de las Fuerzas Armadas a nivel nacional como ha anunciado el titular de la PCM, permitirán un proceso electoral sin contratiempos ni obstáculos.