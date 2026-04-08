Mafalda llegará a Netflix con su propia serie animada y ya lanzó su primera imagen: ¿Cuándo será la fecha de estreno?

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La popular caricatura argentina Mafalda, la niña rebelde que analizaba el mundo de una forma única, llegará a la plataforma de streaming Netflix y ya viene causando gran revuelo en las reded sociales tras lanzar su primera imagen. En la siguiente nota conoce mayores detalles de ello así como la fecha de su estreno.

De las historietas a Netflix: Un nuevo capítulo en la historia de Mafalda

Los fanáticos de Mafalda fueron sorprendidos en las redes sociales tras publicarse la primera imagen de su próxima serie animada que se visualizará en Netflix, que se avizora a ser una de las más importantes para los amantes del reconocido personaje creado Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como Quino.

Vale recordar que, hace un año el gigante del streaming confirmó que se encuentra produciendo una serie sobre el dibujo de tira cómica que dejó un recuerdo inmemorable y una huella profunda en todos los argentinos, así como en toda Latinoamérica.

Ahora, este martes 8 de abril, Netflix recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir la primera imagen del proyecto que se encuentra bajo la dirección de Juan José Campanella, quien fue ganador de un Oscar por la película 'El secreto de sus ojos'. "La emoción es total", escribieron en la descripción.

En esta primera instantánea se puede ver a la pequeña Mafalda luciendo su clásico vestido rojo, escondida detrás de una pared mientras habla por teléfono. Evidenciando que el estilo de animación respeta fielmente el trazo y la estética original de la entrañable historieta.

La historia detrás de Mafalda

El autor de Mafalda, Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como Quino, la creó en 1962, pero fue recién el 29 de septiembre de 1964 cuando fue publicada en la revista argentina Primer Plana.

Desde dicho momento, el artista se catapultó a la fama por su forma de retratar las situaciones del mundo y del país a través de una niña de seis años que odia la sopa, busca la paz y explica, con ironía e inteligencia, cómo funciona la sociedad. No obstante, la historieta fue desarrollada durante nueve años, entre 1964 y 1973, período en el que pasó por tres revistas diferentes.

Más de seis décadas después de su creación, Mafalda vuelve a cobrar vida. La serie ya se encuentra en producción y Netflix compartió la primera imagen del proyecto basado en el icónico personaje de Quino, además de dar a conocer que se estrenará en 2027.